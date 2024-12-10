Gaming

GTA 6 kommt 2025 und die Konkurrenz hat Angst

Autor-Bild
Von
|
Gta 6 Grand Theft Auto Header

Das neue Grand Theft Auto VI steht für Herbst 2025 an und bisher ist das auch noch der Plan, auch Jason Schreier von Bloomberg hat nichts anderes gehört. Es sollte zwar schon früher kommen, so die Quelle (GTA 6 hat angeblich „mehrere“ Deadlines verpasst), aber Ende 2025 wird der große Blockbuster endlich starten.

Er hat aber auch mit anderen Entwicklerstudios gesprochen und von vielen gehört, dass sie sich derzeit mit Ankündigungen für Ende 2025 zurückhalten. Keiner will mit GTA 6 in Konkurrenz treten, kein Spiel hätte eine Chance gegen dieses Kaliber.

Weitere Details nennt die Quelle nicht wirklich, Jason Schreier hat nur gehört, dass den Tonfall gegen Minderheiten nicht ganz so streng ausfallen soll, wie man das von älteren GTA-Spielen kennt. Aber das dürfte ein Jahrzehnt nach GTA 5 logisch sein, immerhin hat sich die Welt weiterentwickelt. Und was ist mit dem Trailer 2?

Fans warten nach über einem Jahr auf neues Material, aber es sieht nicht so aus, als ob wir 2024 noch etwas sehen werden. Vermutlich startet das Marketing dann erst 2025 richtig durch, dann hoffentlich auch endlich mit einem finalen Datum.

Cyberpunk 2077 Header

Cyberpunk 2077: Überraschendes Update angekündigt

CD Project Red hat vor ein paar Monaten die Entwicklung an Cyberpunk 2077 beendet, so war jedenfalls der Stand. Das…

9. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6 kommt 2025 und die Konkurrenz hat Angst
Weitere Neuigkeiten
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones
Spider Man 2 Venom
Marvel: Neue Details zu zwei PlayStation-Spielen
in News
Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max sind offiziell
in Smartphones
Volkswagen plant keinen neuen ID.4: VW ID Tiguan kommt 2026
in Mobilität
Citroen C3 Aircross Front
Citroën verspricht: Elektroauto zum Verbrenner-Preis
in Mobilität