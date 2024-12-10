GTA 6 kommt 2025 und die Konkurrenz hat Angst

Das neue Grand Theft Auto VI steht für Herbst 2025 an und bisher ist das auch noch der Plan, auch Jason Schreier von Bloomberg hat nichts anderes gehört. Es sollte zwar schon früher kommen, so die Quelle (GTA 6 hat angeblich „mehrere“ Deadlines verpasst), aber Ende 2025 wird der große Blockbuster endlich starten.

Er hat aber auch mit anderen Entwicklerstudios gesprochen und von vielen gehört, dass sie sich derzeit mit Ankündigungen für Ende 2025 zurückhalten. Keiner will mit GTA 6 in Konkurrenz treten, kein Spiel hätte eine Chance gegen dieses Kaliber.

Weitere Details nennt die Quelle nicht wirklich, Jason Schreier hat nur gehört, dass den Tonfall gegen Minderheiten nicht ganz so streng ausfallen soll, wie man das von älteren GTA-Spielen kennt. Aber das dürfte ein Jahrzehnt nach GTA 5 logisch sein, immerhin hat sich die Welt weiterentwickelt. Und was ist mit dem Trailer 2?

Fans warten nach über einem Jahr auf neues Material, aber es sieht nicht so aus, als ob wir 2024 noch etwas sehen werden. Vermutlich startet das Marketing dann erst 2025 richtig durch, dann hoffentlich auch endlich mit einem finalen Datum.