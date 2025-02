Magenta Moments: Telekom verdoppelt den Datenbonus

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkunden der Deutschen Telekom und bietet auch in diesem Jahr wieder besondere Geschenke im Dezember an. Unter anderem wird der Datenbonus verdoppelt. Wer die Benachrichtigung in der MeinMagenta-App aktiviert und sich per Push-Nachricht informieren lässt, verpasst keine der Aktionen.

Und das ist laut Telekom geplant:

Vom 1. bis 31. Dezember verdoppelt die Telekom den Datenbonus für Bestandskundinnen und -kunden im Mobilfunk. Die Höhe des Bonus ist individuell und richtet sich nach der Dauer des Vertragsverhältnisses. Den Datenbonus über Magenta Moments erhalten alle Privatkundinnen und -kunden, die einen MagentaMobil Vertrag der aktuellen Tarifgeneration nutzen und solche, die in diese wechseln. Gleiches gilt für PlusKarten sowie für Young- und Prepaid-Mobil Tarife. Ab 1. Dezember steht der Weihnachtsbonus bereit und kann eigenständig aktiviert werden. Nicht genutztes Datenvolumen verfällt am 31. Dezember.

In der ersten Dezemberwoche gibt’s ein hollywoodreifes Streaming-Geschenk.

In der zweiten Dezemberwoche winken Aktionen rund um den Weihnachtsbaum.

In der dritten Dezemberwoche wird es bei Magenta Moments filmreif.

Alle Geschenke und Aktionen sind verfügbar, „solange der Vorrat reicht“.

Kunden finden Magenta Moments in der MeinMagenta-App und können von den Angeboten profitieren. Die App ist kostenlos im App Store (iOS) und im Play Store (Android) erhältlich.

