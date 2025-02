Telekom Mobilfunknetz im Test: „Überragend“ auf vielen Ebenen

Die Deutsche Telekom hat erneut das beste Mobilfunknetz in Deutschland, wie die Fachzeitschrift connect bestätigt.

Als einziger Anbieter erhielt die Telekom das Gesamturteil „Überragend“ und sicherte sich damit zum vierzehnten Mal in Folge den Testsieg. Die Auszeichnung reiht sich in die Erfolge bei anderen Netztests von CHIP, Computer Bild, Imtest und dem Smartphone Magazin ein. Vor allem bei der 5G-Versorgung und der Zuverlässigkeit setzt sich die Telekom vom Wettbewerb ab.

Telekom bietet Leistung auf höchstem Niveau

Ob mobile Daten oder Telefonie – die Telekom überzeugt mit einer hervorragenden Netzqualität. Besonders bei der 5G-Versorgung bescheinigen die connect-Tester der Telekom eine überragende Leistung: In Großstädten erreicht das Netz eine Abdeckung von 99 Prozent, in Kleinstädten 97 Prozent und an Bahnstrecken 95 Prozent.

Auch bei den Downloadraten liegt die Telekom weit vorn: In den Städten wurden Spitzenwerte von 915 Megabit pro Sekunde gemessen, mehr als 300 Megabit pro Sekunde schneller als bei den Wettbewerbern.

Tests mit modernster Methodik

Der connect-Netztest basiert auf einer Kombination aus Crowdsourcing, Drive- und Walk-Tests. Dabei wurden rund 16,5 Milliarden Einzelmesswerte gesammelt und mehr als 11.000 Kilometer Teststrecken in Städten und ländlichen Gebieten abgedeckt. Zusätzlich flossen Daten aus der Versorgung von rund 16,4 Millionen Einwohnern in die Analyse ein.

Mit mehr als 35.000 Mobilfunkstandorten und einer 5G-Abdeckung von über 97 Prozent blickt die Telekom auf eine sehr solide technische Grundlage in Deutschland. Wer wissen möchte, ob und wie er vom Ausbau profitiert, kann auf telekom.de/netzausbau seine Mobilfunkversorgung prüfen.

Übrigens: Telefónica / O2 hat im connect-Test die deutlichste Verbesserung aller Anbieter auf 909 Punkte und erreichte den zweiten Platz bei mobiler Datennutzung in deutschen Großstädten sowie im Crowdsourcing bei bundesweiter Breitbandverfügbarkeit, -qualität und HD-Telefonie.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

