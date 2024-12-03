Magenta Moments: Telekom verschenkt 6 Monate Paramount+

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkunden der Deutschen Telekom und bietet auch in diesem Jahr wieder besondere Geschenke im Dezember an. Unter anderem wird der Datenbonus verdoppelt. Wer die Benachrichtigung in der MeinMagenta-App aktiviert und sich per Push-Nachricht informieren lässt, verpasst keine der Aktionen.

Telekom verschenkt Paramount+ Abo

Ab sofort schenkt Magenta Moments Mobilfunk- und MagentaTV-Kunden sechs Monate Paramount+. Das Paramount+ Geschenk enthält das Paramount+ Standard Abo im Wert von 7,99 Euro monatlich. Es läuft nach 6 Monaten automatisch aus und bedarf keiner Kündigung. Nutzer erhalten eine SMS oder eine E-Mail, sobald das Abo automatisch ausgelaufen ist. Sollte ihr Mobilfunk- oder MagentaTV-Vertrag vor Ablauf der 6 Monate enden, endet automatisch auch das Paramount+ Geschenk.

Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht, vom 02.12.2024 bis zum 09.12.2024. Das Geschenk ist zu Mobilfunk-Tarifen ab der 3. Generation (MagentaMobil Tarife ab 4. April 2017) und MagentaTV-Tarifen mit Festnetzanschluss und 24-monatiger Laufzeit oder MagentaTV-Tarifen ohne Festnetzanschluss der Telekom zubuchbar, sofern zum Zeitpunkt der Buchung kein kostenpflichtiges Paramount+ Produkt über die Telekom gebucht ist.

Kunden finden Magenta Moments in der MeinMagenta-App und können von den Angeboten profitieren. Die App ist kostenlos im App Store (iOS) und im Play Store (Android) erhältlich.

