Mandy und die Mächte des Bösen: Prime Video veröffentlicht Startdatum und erstes Video

Amazon Prime Video hatte im Frühjahr eine neue Horror-Comedyserie angekündigt. Diese hört auf den Namen „Mandy und die Mächte des Bösen“. Nun ist klar, wann sie startet und ein erstes Video gibt es ebenfalls.

Prime Video geht ab dem 3. November 2023 mit einer neuen deutschen Serie an den Start: Mandy und die Mächte des Bösen. Die Serie folgt einer traumatisierten Großstädterin, die sich inmitten eines Wohnkomplexes dem Kampf gegen okkulte Rituale und grausamen Dämonen stellen muss.

Das Drehbuch stammt von Elisabeth Schmied, Regie führen Andreas Schmied (Love Machine) und Franziska Meyer-Price (Berlin, Berlin). Die Dreharbeiten finden derzeit in Wien statt. Alle acht Episoden von Mandy und die Mächte des Bösen werden exklusiv auf Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt.

Darum geht es bei „Mandy und die Mächte des Bösen“

Mandy Pöppl (Eli Riccardi) ist Ende 20, wohnt immer noch bei ihrer zwanghaft jugendlichen Mutter Tiffany (Rebecca Immanuel) und setzt keinen Fuß mehr vor die Tür. Seit einem Unfall bei einer Halloweenparty leidet sie unter Agoraphobie und Panikattacken. Um ihrer Mutter nicht auf der Tasche zu liegen, bestreitet sie ihren Lebensunterhalt mit Séancen und bringt damit Trauernde um ihr Geld. Doch inmitten ihres fragwürdigen Geschäfts wird ihre Welt auf den Kopf gestellt, als ihr der Geist ihrer alten Schulfreundin Selcan (Bayan Layla) erscheint – und zwar mit verheerenden Nachrichten: es gehen Dämonen um im Hochhauskomplex! Schon bald stellt Chantal fest, dass dunkle Mächte die Menschen in ihrer Umgebung bedrohen. Sie begibt sich auf eine chaotische Mission, um sich ihren Dämonen zu stellen und die Menschen, die sie liebt, zu retten.

Zum Cast der Serie gehören Eli Riccardi in der Hauptrolle der Mandy, Bayan Layla (Elaha), Rebecca Immanuel (Der Bergdoktor, Edel & Starck), Rafael Gareisen (Babylon Berlin, Das Boot) und Michael Pink (Schnell Ermittelt, The Ordinaries) in weiteren Rollen.

Preview-Video

