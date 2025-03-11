Mario Kart: Neues LEGO-Highlight startet im Mai

Nintendo und LEGO bauen das gemeinsame Lineup aus, und zwar mit einem neuen Racer für die Mario Kart-Reihe. Genau genommen gibt es Mario persönlich, und zwar in einer recht großen Version. Der Preis liegt daher bei stolzen 169,99 Euro.

Die neue Figur kann bereits bei LEGO vorbestellt werden und wird dann ab dem 15. Mai ausgeliefert. Es ist eine recht lange Wartezeit, aber man wollte den Racer im Rahmen des MAR10 Day (am 10. März) ankündigen, um ein Highlight zu haben.

Das Standard-Kart mit Mario hat 1972 Teile, ist 22 cm x 19 cm x 32 cm groß und exklusiv bei LEGO selbst erhältlich. Mal schauen, ob da bald noch mehr kommt, mit der Nintendo Switch 2 steht (wohl noch 2025) immerhin ein neuer Teil der Reihe an.