Gaming

PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

Sony setzt bei der PlayStation 5 Pro nicht nur auf bessere Hardware für die bessere Grafik, man setzt vor allem auf PSSR. Das steht für PlayStation Spectral Super Resolution und ist eine Upscaling-Technologie. 2026 kommt ein großes Update.

Mark Cerny hat bei Digital Foundry bestätigt, was sich schon seit einigen Tagen in Gerüchten angedeutet hat, nächstes Jahr gibt es eine neue Version. Basis ist FSR 4 von AMD und die PS5 Pro soll damit eine noch bessere Bildqualität liefern können.

Our target is to have something very similar to FSR 4’s upscaler available on PS5 Pro for 2026 titles as the next evolution of PSSR.

Sony verrät nicht, wann dieser Schritt kommt und was das genau bedeutet, es ist aktuell nur ein kleiner Teaser für 2026. Womöglich will man so auch ein bisschen die Nachfrage nach der Konsole ankurbeln, wobei diese derzeit schon so gut ist.

Sony PlayStation: PSSR ist die Zukunft

PSSR ist übrigens nicht einfach nur eine Technologie für die PlayStation 5 Pro, es ist die Basis für die Zukunft bei Sony und wird auch Teil der PlayStation 6 und sicher auch des kommenden Handhelds. Doch bevor wir über die neue Generation der PlayStation sprechen, liegt der Fokus auf einer besseren Qualität der PS5 Pro für 2026.

Xbox Controller Header

Xbox: Microsoft hat eine Überraschung für Ende 2025 geplant

Microsoft plant angeblich eine neue Xbox für 2027, darüber haben wir erst gestern berichtet. Heute hat sich Jez Corden erneut…

11. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Herr M. 🌟
    sagt am

    Ist das dann ein Software- oder ein Hardwareupgrade?

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Herr M. ⇡

      Ein Softwareupdate

      Antworten
  2. Tom 💎
    sagt am

    > Womöglich will man so auch ein bisschen die Nachfrage nach der Konsole ankurbeln, wobei diese derzeit schon so gut ist.

    Die Aussage finde ich irreführend. Laut Artikel geht es explizit um ein Feature der PS5 Pro. Und deren Verkaufszahlen liegen unter denen der PS4 Pro nach diesem Zeitraum.

    Antworten
    1. Emco 🍀
      sagt am zu Tom ⇡

      Anhand des Preises war dies zu erwarten, der Umsatz könnte daher trotzdem gestiegen sein im Vergleich

      Antworten
    2. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Tom ⇡

      Die PS4 Pro kam auch früher, der Vergleich mit der alten Generation ist schwierig, die PS5 kam sogar in der Pandemie mit Chipkrise. Die Nachfrage ist aber gut, ähnliches Level, bestes Quartal für die Sparte, das passt schon.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026
Weitere Neuigkeiten
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität