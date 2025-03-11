PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026

Sony setzt bei der PlayStation 5 Pro nicht nur auf bessere Hardware für die bessere Grafik, man setzt vor allem auf PSSR. Das steht für PlayStation Spectral Super Resolution und ist eine Upscaling-Technologie. 2026 kommt ein großes Update.

Mark Cerny hat bei Digital Foundry bestätigt, was sich schon seit einigen Tagen in Gerüchten angedeutet hat, nächstes Jahr gibt es eine neue Version. Basis ist FSR 4 von AMD und die PS5 Pro soll damit eine noch bessere Bildqualität liefern können.

Our target is to have something very similar to FSR 4’s upscaler available on PS5 Pro for 2026 titles as the next evolution of PSSR.

Sony verrät nicht, wann dieser Schritt kommt und was das genau bedeutet, es ist aktuell nur ein kleiner Teaser für 2026. Womöglich will man so auch ein bisschen die Nachfrage nach der Konsole ankurbeln, wobei diese derzeit schon so gut ist.

Sony PlayStation: PSSR ist die Zukunft

PSSR ist übrigens nicht einfach nur eine Technologie für die PlayStation 5 Pro, es ist die Basis für die Zukunft bei Sony und wird auch Teil der PlayStation 6 und sicher auch des kommenden Handhelds. Doch bevor wir über die neue Generation der PlayStation sprechen, liegt der Fokus auf einer besseren Qualität der PS5 Pro für 2026.