Marvel Studios: Neuer Captain America hat ein Datum bei Disney+

Captain America Brave World Schild

Anthony Mackie ist jetzt der neue Captain America, er verkörpert die bekannte Rolle des Sam Wilson in den Marvel-Filmen. Der erste Film (mit ihm als Hauptrolle) nennt sich „Captain America: Brave New World“ und kam im Februar 2025 in die Kinos.

Disney lässt sich mittlerweile wieder etwas mehr Zeit, bis neue Kinofilme direkt im Abo landen, aber „Captain America: Brave New World“ hat endlich ein Datum. Der neue Film der Marvel Studios wird ab dem 28. Mai bei Disney+ zu sehen sein.

Wir sind bei Marvel derzeit irgendwie raus, das war zu viel mit den Filmen und Serien nach dem letzten Avengers-Finale. Und es waren zu viele Inhalte dabei, die nicht gut sind, dieser neue Captain America soll ja auch keine Meisterleistung sein.

Ich würde eigentlich gerne wieder in das Marvel Cinematic Universe einsteigen, vor allem mit Blick auf die neuen Avengers-Filme (2026 und 2027), aber irgendwie hat das keinen Reiz mehr. Zumindest nicht im Kino, vielleicht aber im Abo bei Disney+.

  1. MichaelG 🏅
    sagt am

    Ich werde ihn mir trotzdem anschauen.
    Warum auch nicht? Wer die Comics kennt, wusste das Falcon zum Cap wird.
    Aber hey,…alles ist möglich im Multiversum.
    Steve Rogers wurde hinterher in Comics auch wieder zum Cap.

    Ansonsten,..geb ich Recht,. die Serien waren etwas viel, teilweise auch nicht sonderlich gut. Sehe es als Kopf aus, Popcorn Kino.
    Neue Figuren wurden für Secret Wars und Doomsday eingeführt.
    Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.

