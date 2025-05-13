Stefan Raab: Das große Comeback ist gescheitert

Stefan Raab kehrte letztes Jahr nach einem Jahrzehnt zurück und das mit einem durchaus beeindruckenden Comeback. Doch das hätte er sich vielleicht besser sparen sollen, denn seine große und neue Show bei RTL ist direkt gescheitert.

Eigentlich sollte „Du gewinnst hier nicht die Million“, was erst exklusiv bei RTL+ und später auch normal bei RTL zu sehen war, nur in die Sommerpause gehen, doch da wird daraus Format nicht mehr zurückkehren. RTL hat die Show offiziell eingestellt.

Man habe aus dem Format bei RTL+ und den schlechten Einschaltquoten gelernt, so Inga Leschek von RTL bei DWDL. Am Anfang war die Show gut für die Abos bei RTL+, aber viel mehr auch nicht. Und im linearen TV funktionierte Raab nicht mehr.

RTL arbeitet mit Stefan Raab an neuem Plan

Doch Sender und Stefan Raab geben noch nicht auf, mit Raab Entertainment will man nochmal ran. Mehr Show und vielleicht auch ein neues Format, daran arbeite man gerade. Stefan Raab bekommt also im Herbst vermutlich eine neue Chance.

Die Programmchefin von RTL glaubt weiterhin, dass es der „smarteste Deal“ war, den sie jemals eingetütet hat. Abrechnen will man erst am Schluss und man gibt Stefan Raab noch nicht auf. Dieser hat sich bisher nicht offiziell dazu geäußert.

Persönliche Meinung: Kann weg. Komplett. Wir haben das rund um Raab auch am Anfang verfolgt, aber das wirkt alles veraltet und ohne Konzept. Und ohne eine echte und gute (und neue) Idee. Alte Formate, gemixt mit veraltetem Humor. Ich glaube auch nicht, dass sich Stefan Raab mit einem weiteren Anlauf einen Gefallen tut.