Maserati hat jetzt auch einen Elektro-Sportwagen

Bei Porsche ist der Taycan mittlerweile sehr erfolgreich und hat bereits den 911er bei den Verkaufszahlen abgelöst. Nur die zwei SUVs sind noch vor dem Taycan. Und das haben auch die anderen Sportmarken bemerkt und planen den Angriff.

Bei Maserati hat man im Sommer erste Bilder eines elektrischen Erlkönigs gezeigt und diese Woche wurde dieser ganz offiziell vorgestellt. Der Maserati GranTurismo Folgore ist der erste Elektro-Sportwagen der Marke. Doch was erwartet euch hier?

Maserati setzt auf 800-Volt-System

Bei Maserati setzt man (wie auch Porsche) auf das 800-Volt-System, geladen wird mit bis zu 270 kW. Doch wie weit kommt man mit dem 92,5 kWh großen Akku? Das wollte Maserati leider noch nicht sagen, die Reichweite wird später kommuniziert.

Bei der Power gibt es drei Elektromotoren mit jeweils 300 kW (408 PS), wobei die Gesamtleistung auf 560 kW (761 PS) gedeckelt ist. Kennt man so vom Porsche Taycan Turbo S. Maserati bietet aber einen Boostmodus mit 610 kW (829 PS).

Die 100 km/h erreicht man in 2,7 Sekunden und es sind über 300 km/h möglich, was man nicht so oft bei einem Elektroauto sieht. Der Taycan macht zum Beispiel bei 260 km/h dicht. Ab 250 km/h wird es im Straßenverkehr verantwortungslos.

Der Maserati GranTurismo Folgore besitzt ebenfalls einen künstlichen Sound und dürfte bis zu 450 km weit kommen. Ein gutes Pendant zum Porsche Taycan und als Nächstes steht ein elektrische SUV an. Maserati macht Druck bei Elektroautos, ab 2025 gibt es alle Modelle elektrisch und ab 2030 ist man rein elektrisch unterwegs.

