Mass Effect: Die neue Serie für Amazon Prime Video

Amazon fokussiert sich bei Prime Video derzeit auf zwei Dinge, wenn es um neue Inhalte geht. Da wären einmal neue Shows und klassisches Entertainment, wie auch Sport, und bei den Serien kauft man gerne Fantasy- bzw. Gaming-Marken ein.

Das neueste Projekt für Amazon Prime Video ist eine Adaption von Mass Effect, einer Spielereihe von BioWare, die allerdings seit 2017 keinen neuen Teil mehr bekommen hat. In Zukunft soll aber mal wieder ein neues Mass Effect erscheinen.

Laut Variety kümmert sich Daniel Casey bei den Amazon MGM Studios um die Umsetzung von Mass Effect, die Details stehen aber noch aus. Die Produktion soll aber schon begonnen haben, es könnte also bereits 2025 oder 2026 losgehen.

