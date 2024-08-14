MEATER Pro XL ist offiziell – bietet vier Fleischthermometer-Sonden

MEATER, ein Anbieter von intelligenten, kabellosen Fleischthermometern, erweitert sein Sortiment um das MEATER Pro XL, das ab dem 15. August vorbestellbar ist und am 12. September 2024 offiziell auf den Markt kommt.

Der MEATER Pro XL verfügt über vier Edelstahlsonden, die das gleichzeitige Garen bei verschiedenen Temperaturen ermöglichen. Technologien wie WLAN und USB-C-Laden sind bereits an Bord und natürlich kann das ganze wieder per App verwaltet bzw. gesteuert werden.

Die neue „Pro Collection“, zu der auch der MEATER Pro XL gehört, soll hochwertiges Design mit modernster Technologie verbinden. Neben dem MEATER Pro XL umfasst die Kollektion auch den bereits etablierten MEATER Pro.

Der MEATER Pro XL will mit neuen Features wie verbesserter kabelloser Konnektivität, präzisionskalibrierten Messfühlern und langer Akkulaufzeit punkten. Die wasserdichten und spülmaschinenfesten Sonden ermöglichen Messungen auch bei hohen Temperaturen. Darüber hinaus bietet die MEATER-App zahlreiche Funktionen wie benutzerdefinierte Alarme und Kochdiagramme.

Der MEATER Pro XL ist für 379 € erhältlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vorbestellung findet ihr auf der Website des Herstellers.