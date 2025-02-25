Mega SIM dreht auf: Mehr Datenvolumen, gleiche Preise

Mega SIM präsentiert ein neues, verbessertes Tarifportfolio mit deutlich mehr Datenvolumen. Kunden profitieren ab sofort von Tarifen mit bis zu 250 GB Datenvolumen oder sogar unlimitiertem Internet. Zusätzlich gibt es für alle Tarife mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten drei Gratismonate als Bonus.

Alle Tarife nutzen das 5G-Netz von Telefónica und beinhalten eine Preisgarantie – das heißt, die monatlichen Kosten steigen nicht. Für die Flexibilität sind die Tarife sowohl mit einer Laufzeit von 24 Monaten als auch mit monatlicher Kündbarkeit erhältlich. Wer sich für einen Laufzeitvertrag entscheidet, sichert sich die drei Gratismonate.

Die neuen Tarife beginnen bei 16,99 Euro für 70 GB und reichen bis 26,99 Euro für das Unlimited on Demand Paket.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

