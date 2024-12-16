Tarife

Mega SIM: Neue 5G-Tarife starten

Mega Sim

Ab sofort bietet Mega SIM ein neues Portfolio an 5G-Mobilfunktarifen an. Der bisherige Tarif Unlimited Smart wird durch die Allnet-Flat 50 GB für 11,99 € pro Monat ersetzt. Alle Tarife sind „dauerhaft“ rabattiert, das heißt, die Preise steigen nicht nach einer bestimmten Laufzeit.

Kunden können zwischen monatlich kündbaren Verträgen oder einer Laufzeit von 24 Monaten wählen. Je nach Datenvolumen reicht das Angebot von 50 GB für 11,99 Euro bis 280 GB für 24,99 Euro. Bei den monatlich kündbaren Tarifen beträgt der Anschlusspreis 19,99 Euro, bei den Laufzeitverträgen nur 9,99 Euro.

Mega SIM setzt auf das Netz von Telefónica (aka O2). Alle Optionen bieten eine FLAT für Internet, Telefonie und SMS. Die Geschwindigkeit des mobilen Internets beträgt bis zu 50 Mbit/s.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

