Mehr Gameplay: So sieht das neue Indiana Jones aus

Indiana Jones And The Great Circle

Indiana Jones wandert in ein paar Tagen auf Konsolen und den TV, wobei es zum Start nur eine Konsole ist, die Xbox, die PS5 folgt erst nächstes Jahr. Doch am 9. Dezember 2024 erscheint „Indiana Jones und der Große Kreis“ von Bethesda.

Diese Woche hat man in einem Gameplay Deep Dive sehr ausführlich gezeigt, was euch beim neuen Indiana Jones erwartet. Und ich muss sagen, dass das gar nicht so schlecht aussieht, auch wenn ich mir weiterhin ein Spiel aus der 3rd Person-Perspektive im Stil von Uncharted gewünscht hätte. Aber das ist eben subjektiv.

Mal schauen, wie die Reviews in etwas weniger als einem Monat ausfallen werden und wie die Meinung der Nutzer ist. Wenn es die Zeit mitbringt, dann werde ich die Xbox und den Xbox Game Pass anwerfen, wo man es ab Tag 1 spielen kann, aber falls das ein Kracher wird, dann warte ich vielleicht auch noch ein paar Wochen ab.

Die Ironie ist nämlich, dass es ein Spiel der Xbox Studios ist, aber ich gehe davon aus, dass man das beste Erlebnis auf der PS5 Pro bekommt. Ich hoffe nur, dass das kein Reinfall wie Starfield (für mich persönlich) wird, aber das glaube ich hier nicht.

