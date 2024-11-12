Gaming

Nintendo Switch 2 kommt: Insider spricht über den portablen Modus

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch 2017 Header

Nintendo hat bereits bestätigt, dass der Nachfolger der Switch wieder in diese Richtung gehen wird, denn man bezeichnet die neue Konsole als „Switch Next Model“. Man kann sie also wieder am TV und auch unterwegs als Handheld nutzen.

Im mobilen Modus soll es laut Insider Nash Weedle zwei Optionen geben, man kann als Nutzer zwischen mehr Akkulaufzeit und mehr Leistung wählen. Diese Option haben jedenfalls die Entwickler-Kits, wie die Quelle von Entwicklern erfahren hat.

Die Nintendo Switch 2 soll in etwa die Leistung einer PS4 (Pro) mitbringen, aber so eine Power kann den Akku unter Vollast durchaus schnell in die Knie zwingen. Es wäre also denkbar, dass man mehr Akkulaufzeit bekommt, wenn man auf etwas Qualität bei den Spielen verzichtet. Und als Nutzer hat man hier wohl die Wahl.

Nintendo wird die neue Switch bis spätestens Ende März 2025 vorstellen, hat aber nicht verraten, ob sie noch 2024 gezeigt wird. Mittlerweile glaube ich zwar nicht mehr daran, aber wer weiß, bei Nintendo ist man immer für eine Überraschung gut.

Playstation 5 Pro Ps5 Detail

Sony PS5 Pro Test: Lohnt sich die neue PlayStation?

Seit einer Weile gibt es hier meine Vergleichsreihe der PlayStation 5 und Xbox Series X und das aktuelle Fazit nach…

10. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: VW ID.3 mit „Performance Upgrade“ sorgt für Kritik
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität
Congstar
congstar startet Demokratie-Kampagne auf Stadionbande
in Provider
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife
Ing Bezahlen Karte
Kartenzahlung dominiert: Deutsche verabschieden sich zunehmend vom Bargeld
in Fintech
Facebook Ray Ban Stories Brille
Hypernova: Smarte Brille von Meta wird günstiger als erwartet
in AR und VR
Audi Q4 Sportback E Tron Edition S Line
Audi plant wohl einen neuen Q4 e-tron
in Mobilität
Apple iPhone 17 Pro Max soll die beste Zoom-Kamera von allen haben
in Smartphones
Battlefield: Neue Strategie für die Zukunft geplant
in Gaming
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Neues Design und bessere Akkulaufzeit
in Wearables