Mehr Kunden, mehr Kredite: DKB wächst in allen Bereichen

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat das Geschäftsjahr 2024 mit dem besten Ergebnis seit ihrer Gründung abgeschlossen.

Trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten konnte das Neugeschäft ausgeweitet werden. Ein zentrales Element war das eingeleitete Transformations- und Effizienzprogramm, das zu einer Stabilisierung der Kosten bei gleichzeitigem Wachstum und Investitionen geführt hat. Die Digitalisierung und Automatisierung von Produkten und Prozessen wurde weiter vorangetrieben, insbesondere im Kreditgeschäft. Zudem wurden die Voraussetzungen für den standardisierten Einsatz von künstlicher Intelligenz geschaffen.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die DKB ein Ergebnis vor Steuern von 1.116,8 Mio. Euro und übertraf damit das Vorjahresergebnis von 1.001,8 Mio. Euro. Der Zinsüberschuss lag mit 1.848,2 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahresniveau. Trotz gestiegener Zinsaufwendungen konnten höhere Zinserträge erzielt werden.

Die Forderungen an Privat- und Geschäftskunden stiegen um 7,6 Mrd. EUR auf 102,1 Mrd. EUR, während die Einlagen leicht um 4,2 Mrd. EUR auf 95,9 Mrd. EUR zurückgingen. Der Provisionsüberschuss stieg deutlich um 85,3 Mio EUR auf 215,4 Mio EUR, wobei das Kartengeschäft einen wesentlichen Beitrag leistete. Das Risikoergebnis erhöhte sich aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds auf -186,7 Mio EUR. Die Cost Income Ratio verbesserte sich auf 35,6 % (Vorjahr: 39,3 %), die Eigenkapitalrendite erreichte 22,3 % (Vorjahr: 19,9 %).

Privatkundengeschäft wächst weiter

Im Privatkundengeschäft betreut die DKB rund 5,8 Millionen Kundinnen und Kunden und ist im Girogeschäft weiterhin Marktführer unter den Direktbanken. Das Kreditvolumen stieg von 20,9 Milliarden Euro auf 24,2 Milliarden Euro. Das Neugeschäft in der Baufinanzierung stieg um 70 % auf 3,4 Mrd. Euro, das Privatkreditgeschäft wuchs auf 2,5 Mrd. Euro.

Die Digitalisierung der Antragsprozesse wurde weiter vorangetrieben. Auch das Wertpapiergeschäft konnte mit einem Depotvolumen von 33,3 Mrd. EUR und über 810.000 Depots weiter ausgebaut werden.

Firmenkundensegment profitiert von Energiewende

Das Firmenkundensegment profitierte insbesondere von der Energiewende. Das Kreditgeschäft wuchs über alle Kundengruppen hinweg, wobei der Bereich Erneuerbare Energien maßgeblich zum Wachstum beitrug. Das Kreditvolumen in diesem Segment erreichte 12,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 10,7 Mrd. Euro).

Auch in der Energie- und Versorgungswirtschaft stieg das Kreditvolumen trotz regulatorischer Herausforderungen. Die Finanzierung der Wohnungswirtschaft blieb mit einem Forderungswachstum von 0,7 Mrd. EUR auf 28,6 Mrd. EUR stabil. Darüber hinaus wurden erstmals Finanzierungen mit dem DKB Social Loan Label ausgezeichnet.

Die DKB hat ihr Nachhaltigkeitsengagement durch eine freiwillige CSR-Berichterstattung und ein erweitertes ESG-Portfoliomanagement verstärkt. Mit einem Kreditvolumen von 17 Milliarden Euro ist sie weiterhin die größte Finanziererin von Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland und plant bis 2027 die Finanzierung von weiteren 14 Gigawatt.

Das Sustainable Lending Framework wurde um Biodiversitätskriterien erweitert und die DKB ist als erste deutsche Bank der Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) beigetreten.

Den DKB-Geschäftsbericht für das Jahr 2024 könnt ihr online abrufen (PDF).

