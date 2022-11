Mehr Spiele?: Nintendo prüft „mehr Erweiterungen“ für Switch Online

Nintendo Switch Online kommt mittlerweile auf 36 Millionen Nutzer. Das ist gut, aber mit Blick auf den Preis und die Zahl der Switch-Nutzer nicht berauschend. Das liegt wohl auch daran, dass der Abo-Dienst immer wieder von Fans kritisiert wird.

Ich vermute, dass es auch daran liegt, dass das Basispaket zwar günstig, aber nicht mehr attraktiv ist. Wer nicht online spielt, benötigt es nicht zwingend. Und der neue Erweiterungspass kommt „gut“ an, aber Nintendo will da eher keine Zahlen nennen.

Allerdings prüft man mal wieder, wie man das Angebot von Nintendo Switch Online optimieren kann. Sowas hören wir jedes Jahr von Nintendo, aber das Abo wird dann doch eher etwas lieblos behandelt. Oder sagen wir es so: Es wäre viel mehr drin.

Aktuell haut Nintendo einfach nur einmal im Monat ein N64-Spiel raus und wer den Erweiterungspass nicht gebucht hat, bekommt noch weniger. Das ist nicht viel. Und das ist im Vergleich zu den Abos von Sony und Microsoft eigentlich viel zu wenig.

Nintendo könnte mit dieser großen Switch-Basis viel mehr aus so einem Dienst herausholen, aber tut es nicht. Mal schauen, ob die neue Sparte für Digitalisierung (Nintendo Systems) in den kommenden Jahren hier eine Veränderung mitbringt.

Das Ziel von Nintendo Switch Online als Service ist es, den Nutzern zu helfen, lange Freude am Spielen auf Nintendo Switch zu haben. Deshalb ziehen wir verschiedene Initiativen in Betracht, darunter auch weitere Verbesserungen der Inhalte des Services. Wie wir in der heutigen Präsentation besprochen haben, ist unser Ziel, den Nintendo Account weiterhin zu nutzen, um eine lange, positive Beziehung zu unseren Verbrauchern aufzubauen. Im Einklang mit dieser Strategie betrachten wir Nintendo Switch Online als unsere Initiative, um unsere Nutzer zu ermutigen, Nintendo Switch noch viele Jahre lang zu genießen.