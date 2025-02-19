Mehr Wi-Fi 7: Amazon kündigt neue und günstige eero-Router an

Amazon erweitert das Lineup von eero mit zwei neuen Routern, auf den Amazon eero Max 7 von 2024, das Flaggschiff der Reihe, folgen heute der eero Pro 7 und der eero 7. Preislich rundet Amazon das Wi-Fi-7-Angebot also nach unten ab.

Amazon eero 7 und eero Pro 7 können ab heute vorbestellt werden und die Auslieferung beginnt am 26. Februar. Der Amazon eero 7 wird für 199,99 Euro (1er-Set) bzw. 399,99 Euro (3er-Set) angeboten, eero Pro 7 kostet 349,99 Euro (1er-Set) bzw. 799,99 Euro (3er-Set). Die passenden Produktseiten sind schon da:

Amazon eero 7

eero 7 ist ein Multi-Gigabit-Router im kompakten Design für Kund:innen, die sich bei alltäglichen Internetaktivitäten wie Streaming, Lernen oder Arbeiten auf ihr WLAN verlassen und zum attraktiven Preis auf den neuesten Wi-Fi 7-Standard aufrüsten möchten. Das Dual-Band-System mit Unterstützung für 2,4 und 5 GHz kann drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbps sowie kabelgebundene Geschwindigkeiten von bis zu 2,3 Gbps über zwei 2,5-GbE-Ports liefern. Ein einzelnes eero 7 Gerät deckt bis zu 190 Quadratmeter ab, das Dreierpack bis zu 560 Quadratmeter. Kund:innen können so viele eero-Geräte verbinden, wie sie benötigen, um ihr gesamtes Zuhause mit WLAN zu versorgen.

Amazon eero Pro 7

eero Pro 7 eignet sich für Kund:innen, die einen hohen Bandbreitenbedarf haben, genügend Kapazität für den Anschluss von Hunderten von Geräten wünschen oder in einem Haushalt mit mehreren Personen leben, die Inhalte streamen, online spielen und von zu Hause aus arbeiten. Das Tri-Band-System mit Unterstützung für 2, 4, 5 und 6 GHz bietet mehr drahtloses Spektrum, um die Gesamtnetzwerkkapazität zu erhöhen und Überlastungen zu vermeiden. Dies hilft die Leistung zu verbessern, wenn benachbarte Netzwerke stark frequentiert sind. eero Pro 7 kann drahtlose Geschwindigkeiten von bis zu 3,9 Gbit/s und kabelgebundene Geschwindigkeiten von bis zu 4,7 Gbit/s über zwei 5-GbE-Ports liefern. Dementsprechend ist dieses Modell ideal für Kund:innen mit Multigigabit-Tarifen und anspruchsvollen Internetanforderungen. eero Pro 7 verfügt außerdem über das gleiche lüfterlose, fortschrittliche passive thermische Design wie eero Max 7, das geräuscharm ist und die Staubansammlung begrenzt. Ein einzelnes Modell deckt bis zu 190 Quadratmeter und 200 Geräte ab, ein Dreierpack bis zu 560 Quadratmeter und über 600 Geräte.

