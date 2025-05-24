Mehrheit befürwortet staatliche Elektroauto-Förderung
Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD plant, neue finanzielle Anreize für den Kauf von Elektroautos zu schaffen. Ziel ist es, den rückläufigen Absatz von E-Fahrzeugen wieder anzukurbeln. Laut einer aktuellen Umfrage des Online-Autoportals Carwow mit über 1.100 Teilnehmern sprechen sich 70 Prozent der Befragten für eine staatliche Kaufprämie aus. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass eine solche Förderung ihre Kaufentscheidung für ein Elektroauto beeinflussen würde.
Neben direkten Kaufprämien wünschen sich die Befragten auch steuerliche Vergünstigungen sowie Zuschüsse für die Ladeinfrastruktur zu Hause und für die laufenden Ladekosten.
Carwow-Geschäftsführer Philipp Sayler von Amende betont, dass der Umstieg auf Elektromobilität für viele Verbraucher ohne finanzielle Unterstützung wenig attraktiv ist. Er verweist darauf, dass andere Länder nicht nur Anreize setzen, sondern auch Quasi-Verbote für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor einführen.
Hohe Preise bremsen den Umstieg
Der durchschnittliche Preisunterschied zwischen Elektroautos und Verbrennern liegt laut Carwow bei etwa 15 %, wobei die Differenz im unteren Preissegment noch größer ist. In der Preiskategorie unter 20.000 Euro sind derzeit nur zwei Elektrofahrzeuge auf dem Portal gelistet, während 29 Modelle mit Verbrennungsmotor verfügbar sind. Das Angebot an erschwinglichen Elektroautos ist demnach begrenzt, was den Zugang für viele Käufer erschwert.
Auch bei den Leasingraten zeigt sich laut Carwow ein ähnliches Bild: Die monatlichen Kosten für E-Fahrzeuge liegen im Schnitt 15 % über denen vergleichbarer Verbrenner. Der Geschäftsführer sieht in Social-Leasing-Modellen eine mögliche Lösung, um Elektroautos einer breiteren Käuferschicht zugänglich zu machen.
Das Problem sind nicht mehr die Preise der ePKW. Der Ladestrom ist das Problem. Roaming ist die Pest. Öffentliches AC-laden ist einfach zu teuer und zu kompliziert. Da müsste eingegriffen werden.
Ich wäre ja eher mal für eine Förderung des Ladestroms, denn der ist für alle die nicht zuhause Laden können das Problem. Solange es zu teuer (teilweise teurer als ein Verbrenner) ist werden viele nicht aufs E-Auto umsteigen.
Ich finde es immer belustigend wenn der Bürger sagt „der Staat soll es fördern!“. Der Bürger ist der Staat und egal was man macht man finanziert den Staat.
Man hätte den Titel auch so formulieren können:
„Mehrheit befürwortet staatliche Dosenbier-Förderung“😂
Was für ein Schwachsinn. Der E-Automarkt ist nicht mehr rückläufig. Kaufprämien führen zu Preiserhöhungen und reduzieren den Druck zu Innovationen und Kostensenkungen.
Welche Innovationen haben wir denn seit der Abschaffung erlebt?
Ladepreisdifferenzen von 100% und mehr sind nur schwer vermittelbar.
Bessere Regularien zur Förderung des Wettbewerbs und transparente Ad-Hoc Ladepreise ohne Abo/App kosten den Steuerzahler erstmal wenig bis nichts.
alles kein Problem. bald kosten die E-autos soviel wie die Verbrenner.
weil die Verbrenner einfach teurer gemacht werden.
Die Leute sind so dumm! Haben die nicht mitbekommen als die E-Auto Förderung beendet wurde, dass die Fahrzeugpreise um eben diesen Betrag der Förderung gesunken ist?
Bei einer erneuten Förderung denken sich doch die Hersteller auch wieder was aus, diese zusätzlich abzugreifen.
Autofahren ist nunmal reine Geldverbrennung. Da geht man nicht „plus“ raus.
Genau das – ebenso haben die Preise auch angezogen. Schön bei der Corona Erhöhung zu sehen, als man genau einen Monat lang davon profitiert hat bevor die Preise rein zufällig um den erhöhten Förderbetrag angezogen wurden.
Genau das Gleiche bei der Ladeförderung oder Wärmepumpenförderung.
Verstehe nicht, warum die Leute das nicht begreifen.
weil die Leute immer mehr verdummen und auch dumm gehalten werden dank Social Media, Influenzer und Politik. sagt man was dagegen is man direkt abgestempelt.
erinnert an Zeiten von damals. dass das keiner rafft oder raffen will ist klar.
Absolut.
Hat aber sicher auch etwas damit zu tun, dass die Medien und natürlich auch die Autokonzerne das gerne so verkaufen, dass es die Preise senken würde…
Mehr Sozialismus wagen ist im Trend…
Die Bevölkerung hat aber mitbekommen, dass die Union durch deb Wegfall der Prämie durch Habeck und die Ampel eAutos nun unbezahlbar werden. Das haben viele einfach ohne nachzudenken übernommen.