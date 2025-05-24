Mobilität

Mehrheit befürwortet staatliche Elektroauto-Förderung

Autor-Bild
Von
| 14 Kommentare
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar

Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD plant, neue finanzielle Anreize für den Kauf von Elektroautos zu schaffen. Ziel ist es, den rückläufigen Absatz von E-Fahrzeugen wieder anzukurbeln. Laut einer aktuellen Umfrage des Online-Autoportals Carwow mit über 1.100 Teilnehmern sprechen sich 70 Prozent der Befragten für eine staatliche Kaufprämie aus. Zwei Drittel der Befragten gaben an, dass eine solche Förderung ihre Kaufentscheidung für ein Elektroauto beeinflussen würde.

Neben direkten Kaufprämien wünschen sich die Befragten auch steuerliche Vergünstigungen sowie Zuschüsse für die Ladeinfrastruktur zu Hause und für die laufenden Ladekosten.

Carwow-Geschäftsführer Philipp Sayler von Amende betont, dass der Umstieg auf Elektromobilität für viele Verbraucher ohne finanzielle Unterstützung wenig attraktiv ist. Er verweist darauf, dass andere Länder nicht nur Anreize setzen, sondern auch Quasi-Verbote für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor einführen.

Hohe Preise bremsen den Umstieg

Der durchschnittliche Preisunterschied zwischen Elektroautos und Verbrennern liegt laut Carwow bei etwa 15 %, wobei die Differenz im unteren Preissegment noch größer ist. In der Preiskategorie unter 20.000 Euro sind derzeit nur zwei Elektrofahrzeuge auf dem Portal gelistet, während 29 Modelle mit Verbrennungsmotor verfügbar sind. Das Angebot an erschwinglichen Elektroautos ist demnach begrenzt, was den Zugang für viele Käufer erschwert.

Auch bei den Leasingraten zeigt sich laut Carwow ein ähnliches Bild: Die monatlichen Kosten für E-Fahrzeuge liegen im Schnitt 15 % über denen vergleichbarer Verbrenner. Der Geschäftsführer sieht in Social-Leasing-Modellen eine mögliche Lösung, um Elektroautos einer breiteren Käuferschicht zugänglich zu machen.


Fehler melden14 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. bob 🪴
    sagt am

    Das Problem sind nicht mehr die Preise der ePKW. Der Ladestrom ist das Problem. Roaming ist die Pest. Öffentliches AC-laden ist einfach zu teuer und zu kompliziert. Da müsste eingegriffen werden.

    Antworten
  2. Tim Glaubitz 🪴
    sagt am

    Ich wäre ja eher mal für eine Förderung des Ladestroms, denn der ist für alle die nicht zuhause Laden können das Problem. Solange es zu teuer (teilweise teurer als ein Verbrenner) ist werden viele nicht aufs E-Auto umsteigen.

    Antworten
  3. Max 🔱
    sagt am

    Ich finde es immer belustigend wenn der Bürger sagt „der Staat soll es fördern!“. Der Bürger ist der Staat und egal was man macht man finanziert den Staat.

    Antworten
    1. Thomas 💎
      sagt am zu Max ⇡

      Man hätte den Titel auch so formulieren können:
      „Mehrheit befürwortet staatliche Dosenbier-Förderung“😂

      Antworten
  4. René H. 🔆
    sagt am

    Was für ein Schwachsinn. Der E-Automarkt ist nicht mehr rückläufig. Kaufprämien führen zu Preiserhöhungen und reduzieren den Druck zu Innovationen und Kostensenkungen.

    Antworten
    1. Tim 🪴
      sagt am zu René H. ⇡

      Welche Innovationen haben wir denn seit der Abschaffung erlebt?

      Antworten
  5. Thomas 💎
    sagt am

    Ladepreisdifferenzen von 100% und mehr sind nur schwer vermittelbar.
    Bessere Regularien zur Förderung des Wettbewerbs und transparente Ad-Hoc Ladepreise ohne Abo/App kosten den Steuerzahler erstmal wenig bis nichts.

    Antworten
  6. Kurt 🔅
    sagt am

    alles kein Problem. bald kosten die E-autos soviel wie die Verbrenner.

    weil die Verbrenner einfach teurer gemacht werden.

    Antworten
  7. Christian 🔅
    sagt am

    Die Leute sind so dumm! Haben die nicht mitbekommen als die E-Auto Förderung beendet wurde, dass die Fahrzeugpreise um eben diesen Betrag der Förderung gesunken ist?

    Bei einer erneuten Förderung denken sich doch die Hersteller auch wieder was aus, diese zusätzlich abzugreifen.

    Autofahren ist nunmal reine Geldverbrennung. Da geht man nicht „plus“ raus.

    Antworten
    1. Sam 🏅
      sagt am zu Christian ⇡

      Genau das – ebenso haben die Preise auch angezogen. Schön bei der Corona Erhöhung zu sehen, als man genau einen Monat lang davon profitiert hat bevor die Preise rein zufällig um den erhöhten Förderbetrag angezogen wurden.
      Genau das Gleiche bei der Ladeförderung oder Wärmepumpenförderung.
      Verstehe nicht, warum die Leute das nicht begreifen.

      Antworten
      1. Kurt 🔅
        sagt am zu Sam ⇡

        weil die Leute immer mehr verdummen und auch dumm gehalten werden dank Social Media, Influenzer und Politik. sagt man was dagegen is man direkt abgestempelt.
        erinnert an Zeiten von damals. dass das keiner rafft oder raffen will ist klar.

        Antworten
    2. Alfons 🌀
      sagt am zu Christian ⇡

      Absolut.
      Hat aber sicher auch etwas damit zu tun, dass die Medien und natürlich auch die Autokonzerne das gerne so verkaufen, dass es die Preise senken würde…

      Antworten
    3. Hubert0815 🪴
      sagt am zu Christian ⇡

      Mehr Sozialismus wagen ist im Trend…

      Antworten
    4. Newt 🎖
      sagt am zu Christian ⇡

      Die Bevölkerung hat aber mitbekommen, dass die Union durch deb Wegfall der Prämie durch Habeck und die Ampel eAutos nun unbezahlbar werden. Das haben viele einfach ohne nachzudenken übernommen.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Bard Gemini
Google präsentiert neues Bildbearbeitungsmodell in Gemini
in Dienste
Apple Event ist offiziell: 9. September 2025 um 19 Uhr
in Events
Ich habe Gears of War auf der PlayStation gezockt
in Gaming
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA Timmerflotte: Neuer Temperatur- und Feuchtigkeitssensor zeigt sich
in Smart Home
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA startet eSIM und kündigt WiFi-Calling an
in Tarife
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden überrascht mit 50-GB-Tarif im Telefónica-Netz
in Tarife | Update
Discounty: Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing Phone 2a: Neues Update umfasst September-Sicherheitsupdate und mehr
in Firmware und OS
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Milanaise Hand
Apple verliert vor Gericht – Greenwashing der Apple Watch gekippt
in Marktgeschehen
Spotify startet Direktnachrichten-Funktion
in Dienste