Melatonin ist ein Rhythmusspiel über die Verschmelzung von Traum und Wirklichkeit

Ich bin ein großer Fan von kleinen Indie-Spielen, die abseits des Mainstreams von kleinen Teams entwickelt werden und in ihrer Einfachheit einzigartig sind. An der Grenze zwischen Traumwelt und Realität will das Rhythmusspiel des kleinen kanadischen Entwicklerstudios Half Asleep spielerisch ansetzen.

Lustigerweise trägt das Spiel dafür den perfekten Namen – Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das für die Steuerung des Tag-Nacht-Rhythmus des menschlichen Körpers und für die Förderung des Schlafes verantwortlich ist. Damit man beim Spielen nicht müde wird, sind etwas mehr als zwanzig Level in fünf Kapitaln enthalten, die es mit Fingerspitzengefühl und perfektem Timing beim Drücken der Knöpfe zu meistern gilt.

Großer Wert wurde auf die handgezeichneten, farbenfrohen und detailreichen Umgebungen gelegt, die alle aus dem Leben der Hauptfigur des Spiels stammen. Für mehr Herausforderung soll auch der recht umfangreiche Level-Editor sorgen, mit dem man eigene rhythmische Levels für das Spiel erstellen kann. Ein integrierter Übungsmodus hilft dagegen dabei, auch die schwierigsten Level zu meistern.

Melatonin wurde für die PC-Plattform (Steam Store/Epic Games Store) und im Nintendo eShop für die Plattform der Nintendo Switch veröffentlicht.

