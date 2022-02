Fast 700 PS: Mercedes-AMG EQE für Ende 2022 angekündigt

Mercedes-Benz hat heute wie erwartet das zweite rein elektrische Modell der AMG-Marke angekündigt: Den Mercedes-AMG EQE. Den Anfang machte der EQS vor ein paar Wochen und 2022 werden wir auch den EQE mit mehr Power sehen.

Ein konkretes Datum haben wir noch nicht, die EQE-Versionen sollen aber erst im zweiten Halbjahr kommen. Daher kommuniziert Mercedes-Benz auch noch keine Preise. Weder für die normale Version des EQE, noch für die neue AMG-Version.

Mercedes-AMG EQE kommt in zwei Versionen

Zum Start wird es zwei Versionen geben: Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC mit 350 kW (476 PS) mit 858 Nm Drehmoment und Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ mit 460 kW (626 PS) mit 950 Nm Drehmoment (beide mit einem PSM-Dual-Motor).

Bei der stärkeren Version gibt es aber noch ein AMG DYNAMIC PLUS Paket, was 505 kW (687 PS) mit 1.000 Nm Drehmoment mitbringt. Dann sprintet der EQE 53 4MATIC+ in nur 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h (statt 3,5 Sekunden).

Reichweite? Hier gibt es nur vorläufige WLTP-Angaben von Mercedes-Benz. Der EQE 43 4MATIC kommt auf 462 bis 533 km und der EQE 53 4MATIC+ kommt auf 444 bis 518 km. Beide Versionen können mit bis zu 170 kW geladen werden.

Optisch tut sich nicht viel, um den cw-Wert einzuhalten. Das finde ich schon beim EQS langweilig und ist beim EQE nicht anders. Unter der Haube (Fahrwerk etc.) gibt es natürlich auch noch Unterschiede, da war das AMG-Team mit am Werk.

Ach, und die AMG-Modelle bekommen einen etwas anderen Sport-Sound. Diesen gibt es beim EQS und EQE auch, er soll sich aber nochmal etwas davon abheben.

Da der Mercedes-AMG EQS bei 152.546,10 Euro startet, gehe ich aber mal davon aus, dass die elektrische E-Klasse mit AMG-Performance bei über 100.000 Euro beginnt. Mehr Details zum Mercedes-AMG EQE gibt es direkt bei Mercedes.

