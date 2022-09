Mercedes-Benz EQG: Elektrische G-Klasse weiterhin voll im Plan

Die Zukunft der G-Klasse stand mal auf der Kippe, vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit und den Schritt zur Elektromobilität darf man sie kritisch sehen.

Doch dann fand ein Umdenken bei Ola Källenius statt und man zeigte letztes Jahr ein Konzept für einen möglichen Mercedes-Bez EQG. Vor diesem Konzept stand im Raum, dass die elektrische G-Klasse gegen 2024 kommen soll und so ist es auch.

Laut Autoblog hat Ola Källenius bestätigt, dass wir Mitte/Ende 2024 mit dem rein elektrischen „Geländewagen“ rechnen können. Außerdem hat er verraten, dass wir diesen „bald“ in einem Kino in unserer Nähe sehen werden. Klingt so, als ob man da einen Deal gemacht hat und das Konzept bald in einem Film zu sehen sein wird.

Schaut man sich die anderen EQ-Modelle an, dann sieht man, dass der cw-Wert sehr wichtig für Mercedes geworden ist. Die Reichweite steht im Fokus. Da ist eine G-Klasse natürlich das komplett falsche Fahrzeug, aber da könnte eine neue Akku-Technologie helfen. Ich bin gespannt, 2023 gibt es sicher mehr finale Details.

