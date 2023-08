Mercedes-Benz eröffnet eigene Elektroauto-Schnellladeparks weltweit

Mercedes-Benz eröffnet im kommenden Herbst eigene Schnellladeparks für Elektroautos, sogenannte Charging Hubs.

Dies ist Teil einer Strategie zum weltweiten Ausbau der Ladeinfrastruktur. Die ersten Charging Hubs sollen im Oktober in Atlanta (USA), Chengdu (China) und Mannheim (Deutschland) in Betrieb genommen werden.

Je nach Region bieten diese Ladestationen Ladeleistungen von bis zu 400 kW. Die Charging Hubs unterstützen verschiedene Ladesysteme wie CCS1, CCS2, NACS und GB/T und ermöglichen so eine breite Abdeckung von Elektrofahrzeugen. Durch ein intelligentes Lademanagement können die Fahrzeuge laut Mercedes mit maximaler Kapazität geladen werden.

Die Standorte der Charging Hubs wurden strategisch ausgewählt. Die Ladeparks befinden sich an gut erreichbaren Verkehrsknotenpunkten oder auch an eigenen Mercedes-Benz Niederlassungen. Dabei legt das Unternehmen Wert darauf, dass die Kunden während der Ladezeit auch Annehmlichkeiten wie Restaurants oder sanitäre Anlagen in der Nähe vorfinden. Die Sicherheit soll durch Überwachungskameras und intelligente Lichtmasten gewährleistet werden.

Das Ladenetz der Charging Hubs steht nicht nur Mercedes-Benz Kunden, sondern auch Fahrern anderer Marken offen. Mercedes-Benz Kunden erhalten jedoch besondere Vorteile, wie z. B. die Reservierungsfunktion zur Verkürzung der Wartezeiten über den Service Mercedes me Charge.

Bis Ende 2024 strebt Mercedes-Benz den weiteren Ausbau des weltweiten Schnellladenetzes auf über 2.000 Ladepunkte an. Langfristig sollen bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 2.000 Charging Hubs mit über 10.000 Ladepunkten entstehen. Zum Vergleich: EnBW bietet inzwischen Zugriff auf mehr als 500.000 Elektroauto-Ladepunkte in 17 Ländern.

