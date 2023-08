EnBW bietet jetzt mehr als 500.000 Elektroauto-Ladepunkte in 17 Ländern

Die Ladetarife von EnBW mobility+ ermöglichen den Zugang zu einer wachsenden Zahl von Ladepunkten im In- und Ausland. Das EnBW „HyperNetz“ bietet inzwischen mehr als 500.000 Ladepunkte in 17 europäischen Ländern.

Diese Abdeckung wurde Anfang Juli 2023 durch den unabhängigen „eMobility Excellence Report“ bestätigt. Darüber hinaus bietet das EnBW mobility+ Angebot das größte High Power Charging (HPC) Ladenetz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).

Das EnBW HyperNetz umfasst nicht nur EnBW-eigene Ladepunkte in Deutschland, sondern ermöglicht auch das Laden an Ladepunkten anderer Betreiber in verschiedenen Ländern. In allen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Belgien, Polen, Schweden und Italien, gelten einheitliche Preise pro Kilowattstunde. Die EnBW mobility+ App bietet eine Möglichkeit, alle Ladepunkte im EnBW HyperNetz zu finden und zu nutzen, sei es über das Smartphone oder über das Display im Fahrzeug.

Neben der Kompatibilität mit Apple CarPlay, ist die App seit kurzem auch über Android Auto verfügbar. User können mit der App unter anderem bezahlen und Informationen zu den Ladepunkten wie Verfügbarkeit und Leistung abrufen.

An vielen Schnellladestationen der EnBW in Deutschland kann zudem die Funktion AutoCharge genutzt werden, bei der der Ladevorgang ohne zusätzliche Authentifizierung automatisch startet, sobald das Fahrzeug angeschlossen wird.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen vergünstigten Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

