Mercedes-Benz Service-App wird eingestellt

Mercedes-Benz stellt die separate Service-App zum 31. März 2025 ein. Alle bisherigen Funktionen und Dienste der Service-App werden sukzessive in die umfassendere Mercedes-Benz-App integriert. Diese wird damit zur zentralen Plattform für alle Fragen und Serviceangebote rund um das Fahrzeug.

Die Mercedes-Benz Service App ermöglicht Terminbuchungen, die Vermittlung von Servicepartnern, individuelle Wartungsangebote, Anleitungsvideos, Informationen zu Warnlampen und die Möglichkeit, Rechnungen direkt zu begleichen und die Pannenhilfe zu kontaktieren. Das alles lässt sich problemlos in die Mercedes-Benz-App einfügen. Erste Features sind bereits verfügbar (z. B. der Mobilo-Status).

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, empfiehlt es sich – wenn noch nicht gemacht –, die Mercedes-Benz-App bereits herunterzuladen und zu nutzen. So bleiben die Nutzer stets über die neuesten Updates und Supportmöglichkeiten informiert.