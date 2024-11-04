Mobilität

Mercedes-Benz Service-App wird eingestellt

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Mercedes

Mercedes-Benz stellt die separate Service-App zum 31. März 2025 ein. Alle bisherigen Funktionen und Dienste der Service-App werden sukzessive in die umfassendere Mercedes-Benz-App integriert. Diese wird damit zur zentralen Plattform für alle Fragen und Serviceangebote rund um das Fahrzeug.

Die Mercedes-Benz Service App ermöglicht Terminbuchungen, die Vermittlung von Servicepartnern, individuelle Wartungsangebote, Anleitungsvideos, Informationen zu Warnlampen und die Möglichkeit, Rechnungen direkt zu begleichen und die Pannenhilfe zu kontaktieren. Das alles lässt sich problemlos in die Mercedes-Benz-App einfügen. Erste Features sind bereits verfügbar (z. B. der Mobilo-Status).

Mercedes Service App

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, empfiehlt es sich – wenn noch nicht gemacht –, die Mercedes-Benz-App bereits herunterzuladen und zu nutzen. So bleiben die Nutzer stets über die neuesten Updates und Supportmöglichkeiten informiert.


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    So etwas können auch nur wir Deutschen. Anstatt eine App, musste ich drei Apps bei Mercedes installieren. Daher mal eine vernünftige Lösung.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Carlo ⇡

      Vor vielen Jahren war das irgendwie mal ein Trend, für alles eine extra App zu haben. Ich bin froh, dass die Anbieter davon abrücken.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / News / Software / ...
Weitere Neuigkeiten
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste