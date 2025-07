Mercedes entfernt App für Fahrzeughandbücher

Die Mercedes-Benz Guides App wurde eingestellt und ist nicht mehr im App Store für Google Android und Apple iOS verfügbar.

Nutzer, die die App noch auf ihren Geräten installiert haben, erhalten lediglich einen Verweis auf die Web-Version, die die gleichen Fahrzeughandbücher bzw. Bedienungsanleitungen bereitstellt. Eine Begründung für die Einstellung der App wurde von Mercedes-Benz nicht gegeben.

Die App bot ihren Nutzern verschiedene Funktionen wie den schnellen Zugriff auf Filme, Bedienungsanleitungen und Animationen. Die Inhalte waren in vier Fahrzeugbereiche gegliedert und ermöglichten eine Stichwortsuche. Darüber hinaus konnten die Nutzer Inhalte favorisieren und nach dem Download auch offline nutzen, wobei Filme von dieser Funktion ausgenommen waren.

Offline-Funktion der App war sehr praktisch

Die Offline-Funktion der App, die es den Nutzern ermöglichte, auch ohne Internetverbindung auf die Inhalte zuzugreifen, war ein praktischer Vorteil. Diese Funktion wird jedoch in der Web-Version nicht angeboten, was von mir als Mercedes-Kunde durchaus als Nachteil gesehen wird. Immerhin bietet die Web-Version den Download der Handbücher in Form einer PDF-Datei an.

-->