Mercedes GLC mit EQ-Technologie: Erste Bilder der neuen Hoffnung

In diesem Jahr startet der elektrische CLA von Mercedes, der ein sehr wichtiges Elektroauto für die Marke ist. Nächstes Jahr folgt dann eine elektrische C-Klasse, aber Limousinen sind zwar wichtig, derzeit allerdings nicht die großen Bestseller.

Das sind die SUVs und daher liegt die Hoffnung auf dem GLC mit EQ-Technologie, wie der Nachfolger des nicht unbedingt erfolgreichen EQC heißt. Ein klassisches Design von Mercedes, ein bekannter Name des Verbrenners, aber neue Technik.

Mercedes nutzt beim GLC mit EQ-Technologie die MB.EA-Plattform, es gibt also die 800 Volt-Technik und geladen wird mit bis zu 320 kW. Mehr Details gibt es derzeit noch nicht, aber die Ankündigung des elektrischen GLC steht auf der IAA 2025 an.

Eher inoffizielle Details sprechen von bis zu 95 kWh im Unterboden und 640 km Reichweite, der SUV kommt also nicht ganz so weit wie die Limousinen. Ich bin auf den „Neustart“ bei Mercedes gespannt, mit der neuen Plattform kommt dann auch die neue Software. Diese neue Generation muss Mercedes aus der Krise holen.