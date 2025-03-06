Mobilität

Mercedes GLC mit EQ-Technologie: Erste Bilder der neuen Hoffnung

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
2025 Glc Wintertesting Schweden 2025 Glc Wintertesting Schweden
Mercedes-Benz GLC mit EQ-Technologie (als Erlkönig)

In diesem Jahr startet der elektrische CLA von Mercedes, der ein sehr wichtiges Elektroauto für die Marke ist. Nächstes Jahr folgt dann eine elektrische C-Klasse, aber Limousinen sind zwar wichtig, derzeit allerdings nicht die großen Bestseller.

Das sind die SUVs und daher liegt die Hoffnung auf dem GLC mit EQ-Technologie, wie der Nachfolger des nicht unbedingt erfolgreichen EQC heißt. Ein klassisches Design von Mercedes, ein bekannter Name des Verbrenners, aber neue Technik.

2025 Glc Wintertesting Schweden 2025 Glc Wintertesting Schweden

Mercedes nutzt beim GLC mit EQ-Technologie die MB.EA-Plattform, es gibt also die 800 Volt-Technik und geladen wird mit bis zu 320 kW. Mehr Details gibt es derzeit noch nicht, aber die Ankündigung des elektrischen GLC steht auf der IAA 2025 an.

Eher inoffizielle Details sprechen von bis zu 95 kWh im Unterboden und 640 km Reichweite, der SUV kommt also nicht ganz so weit wie die Limousinen. Ich bin auf den „Neustart“ bei Mercedes gespannt, mit der neuen Plattform kommt dann auch die neue Software. Diese neue Generation muss Mercedes aus der Krise holen.

Volkswagen Id. Gti Concept

VW nennt den „Zukunftsplan der Marke Volkswagen“

Volkswagen präsentierte gestern den VW ID.1, jedenfalls als erstes Konzept für die Serienversion, die dann 2028 ansteht. Doch der EVERY1,…

6. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Die Reichweite der C-Klasse-Limousine kennen wir ja noch nicht, aber es ist klar, dass die dann bei 750+ km liegen werden.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mercedes GLC mit EQ-Technologie: Erste Bilder der neuen Hoffnung
Weitere Neuigkeiten
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming
mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote
in Tarife
Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör
in Zubehör
Cupra El Born Licht Header
Volkswagen: „Wir investieren weiterhin in Seat“
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
in Mobilität
Apple Airpods Header
Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
in Audio
Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer
in Audio