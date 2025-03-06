Mobilität

VW nennt den „Zukunftsplan der Marke Volkswagen“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen präsentierte gestern den VW ID.1, jedenfalls als erstes Konzept für die Serienversion, die dann 2028 ansteht. Doch der EVERY1, wie das Konzept heißt, ist „nur ein Teil der Elektrooffensive der Marke Volkswagen“, man plant „den nächsten Schritt“. Die „Zukunft Volkswagen“ ist eine Vereinbarung, die noch mehr vorsieht.

VW hat sich Ende 2024 „mit der Arbeitnehmerseite auf ein Zielbild verständigt, das wirtschaftliche Stabilität, Beschäftigung und technologische Spitzenposition“ in der Mobilität vereinen soll. Diese Maßnahmen bilden das Fundament bei Volkswagen:

  • Aufholen: Die Wettbewerbsfähigkeit stärken und die bestehende Modellpalette gezielt erweitern. Als Nächstes gibt die Marke Volkswagen im Herbst 2025 einen weiteren Einblick in die neue Electric Urban Car Family.
  • Angreifen: Neun neue Modelle kommen bis 2027, darunter die Serienversionen des ID. 2all für unter 25.000 Euro und des ID. EVERY1 für rund 20.000 Euro.
  • Anführen: Volkswagen hat das Ziel, bis 2030 technologisch führender Volumenhersteller mit den sichersten, innovativsten und meistgekauften Autos zu werden.

Diese Aussagen sind nicht ganz neu, bei VW hat man schon an anderer Stelle vor ein paar Wochen betont, dass man bis 2030 führend sein möchte. Man wollte aber 2025 auch der Marktführer bei Elektroautos sein, Ziele klingen also oft gut, doch die Umsetzung ist der schwierige Part und die sehr große Aufgabe für Volkswagen.

Mit dem „weiteren Einblick in die neue Electric Urban Car Family“ ist übrigens die Serienversion des VW ID.2 gemeint, kein ganz neues Modell. Dann sind wir doch mal gespannt, ob „Aufholen. Angreifen. Anführen.“ bis 2030 auch wirklich gelingt.

Vw Id1 Konzept Innen

VW ID.1: Volkswagen plant ganz neue Software

Wir haben schon vor ein paar Tagen darüber berichtet, dass die Software-Strategie von Volkswagen mittlerweile sehr komplex und durcheinander ist.…

6. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Sam 🏅
    sagt am

    Wollte man nicht eigentlich von den ID-Namen wieder Abstand nehmen? Oder erst ab dem Golf?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW nennt den „Zukunftsplan der Marke Volkswagen“
Weitere Neuigkeiten
Mercedes GLA wird elektrisch und kommt „Ende nächsten Jahres“
in Mobilität
Mercedes Benz
Mercedes-Benz verfehlt als einziger Hersteller EU-Emissionsziele
in Mobilität
VW ID Tiguan: Der neue VW ID.4 bekommt ein „gigantisches Upgrade“
in Mobilität
Bose QuietComfort Ultra 2: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit vier Optimierungen
in Audio
Narwal präsentiert neue Bodenreinigungssysteme
in Smart Home
Samsung Galaxy S26 Ultra: Neue Quad-Kamera macht die Runde
in Smartphones
Der 3er wird elektrisch: Das ist der neue BMW i3
in Mobilität
Apple Watch Bands 2025 Header
Apple Event: AirPods Pro 3 und drei neue Apple Watches kommen
in Wearables
Das ist die neue Mercedes C-Klasse als Elektroauto
in Mobilität
Skoda Epiq: Neues Elektroauto für rund 25.000 Euro
in Mobilität