VW nennt den „Zukunftsplan der Marke Volkswagen“

Volkswagen präsentierte gestern den VW ID.1, jedenfalls als erstes Konzept für die Serienversion, die dann 2028 ansteht. Doch der EVERY1, wie das Konzept heißt, ist „nur ein Teil der Elektrooffensive der Marke Volkswagen“, man plant „den nächsten Schritt“. Die „Zukunft Volkswagen“ ist eine Vereinbarung, die noch mehr vorsieht.

VW hat sich Ende 2024 „mit der Arbeitnehmerseite auf ein Zielbild verständigt, das wirtschaftliche Stabilität, Beschäftigung und technologische Spitzenposition“ in der Mobilität vereinen soll. Diese Maßnahmen bilden das Fundament bei Volkswagen:

Aufholen:

Angreifen:

Neun neue Modelle kommen bis 2027, darunter die Serienversionen des ID. 2all für unter 25.000 Euro und des ID. EVERY1 für rund 20.000 Euro. Anführen: Volkswagen hat das Ziel, bis 2030 technologisch führender Volumenhersteller mit den sichersten, innovativsten und meistgekauften Autos zu werden.

Diese Aussagen sind nicht ganz neu, bei VW hat man schon an anderer Stelle vor ein paar Wochen betont, dass man bis 2030 führend sein möchte. Man wollte aber 2025 auch der Marktführer bei Elektroautos sein, Ziele klingen also oft gut, doch die Umsetzung ist der schwierige Part und die sehr große Aufgabe für Volkswagen.

Mit dem „weiteren Einblick in die neue Electric Urban Car Family“ ist übrigens die Serienversion des VW ID.2 gemeint, kein ganz neues Modell. Dann sind wir doch mal gespannt, ob „Aufholen. Angreifen. Anführen.“ bis 2030 auch wirklich gelingt.