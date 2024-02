Mercedes me überrascht mit Dark Mode

Die App „Mercedes me“ hat mit Version 1.41.0 überraschend eine neue Funktion eingeführt, die meines Erachtens längst überfällig war.

Nachdem Mercedes im vergangenen Jahr unter iOS die Live-Aktivitäten für die Dynamic Island und den Sperrbildschirm implementiert hatte und später ein Zierbild für das Beifahrerdisplay in „Mercedes me“ ermöglichte, ist nun endlich das grundlegende Erscheinungsbild der App an der Reihe. Mercedes führt nämlich mit dem neuesten Update der iOS-App einen Dark Mode ein.

Wenn ihr in den Geräteeinstellungen den Dark Mode aktiviert, werden die Farben der „Mercedes me“-App ab sofort automatisch angepasst. Einen manuellen Umschalter für den neuen Dunkelmodus gibt es allerdings (noch) nicht. Wer die App also lieber in der altbekannten hellen Version nutzen würde, obwohl das iOS-System in der dunklen Ansicht genutzt wird, kann dies nicht einstellen.

