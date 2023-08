Mercedes me: Update bringt Zierbild für Beifahrerdisplay

Mercedes me war neulich erst Thema im Blog, denn Mercedes wird den Adapter Dienst einstellen. Heute gibt es Neuigkeiten für die App-Nutzer, die Mercedes me in einem Mercedes im Einsatz haben.

Mercedes me hat aktuell ganz frisch eine neue Funktion eingeführt. Nachdem man zuletzt unter iOS die Live-Aktivitäten für Dynamic Island und den Sperrbildschirm implementiert hatte, gibt es jetzt die Möglichkeit, ein Zierbild für das Beifahrerdisplay zu definieren. Das bedeutet, Mercedes-Benz bietet in Fahrzeugen mit Beifahrerdisplay eine neue Funktion an, mit der ein persönliches Hintergrundbild angezeigt werden kann.

Mit dieser Funktion können die Fahrzeuginsassen ein beliebiges Bild von ihrem Smartphone auf dem Beifahrerdisplay als Zierbild darstellen. Um auf diese Funktion zuzugreifen, muss der Benutzer den Menüpunkt „Fahrzeuganzeigen“ und dann die Option „Zierbild für Beifahrerdisplay“ auswählen. Wenn die Funktion nicht verfügbar ist, ist möglicherweise ein Software-Update für das Fahrzeug erforderlich, das in Kürze verfügbar sein soll.

