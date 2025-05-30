Mobilität

MG 2.0 kommt: China-Marke will Europa elektrisch erobern

Autor-Bild
Von
| 6 Kommentare
Mg4 Xpower Key Visual
MG4 Xpower

MG gehört zu den erfolgreichen Marken aus China in Europa, denn während andere mit schlechter Nachfrage kämpfen, so verkauft SAIC über diese Marke viele Autos. Doch das reicht MG nicht, man möchte sich noch mehr auf Europa fokussieren.

MG 2.0 steht in den Startlöchern

In den kommenden Monaten steht sowas wie „MG 2.0“ an, so Aiden He gegenüber Automotive News Europe. Man wolle „den nächsten Schritt machen“, so der Chef der Marketingabteilung. Und dazu will man sich in Europa jetzt besser abstimmen.

Doch nicht nur das, der europäische Markt ist global gesehen der größte für MG und das ist langsam auch bei SAIC angekommen. Spezielle Wünsche, wie eine Anhängerkupplung, die früher ignoriert wurden, werden jetzt bei MG realisiert.

MG hat hier bereits Seat überholt

Aktuell liegt MG bereits vor Seat in Europa und hat sich einen Platz in den Top 20 gesichert, Ziel dürften langfristig die Top 10 sein. Und man bleibt sich treu, denn „erschwinglicher Elektroautos“ sind weiterhin das Ziel (Hybrid wird aber wichtiger).

Interessant ist auch, dass das Portfolio von MG wächst, denn SAIC hat viele Marken in China, will aber in Europa an MG festhalten. Modelle von IM, wie der LS6 (eine Alternative für das Tesla Model Y) kommen bei uns also als MG auf den Markt.

MG wird damit nicht als Premiummarke positioniert, aber das Angebot soll für mehr Kunden ausgebaut werden. Ich glaube auch, dass SAIC mit MG einiges richtig macht, denn zu viele Marken aus China sind zu teuer und das funktioniert bei uns nicht. Ich bin daher mal gespannt, wie die teureren Modelle ankommen werden.

Id. Gti Concept Studie

Volkswagen plant radikalen Neustart für die elektrische Zukunft

Die Zukunft im VW-Konzern heißt SSP, was für Scalable Systems Platform steht. Es ist eine Plattform für Elektroautos und soll…

27. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden6 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Faraday 👋
    sagt am

    Mg hat doch nur viele Autos am Anfang verkauft, weil man Verträge mit Mietwagenfirmen hatte.

    Inzwischen gehen die Zahlen steil bergab.

    Antworten
  2. Calypso 🪴
    sagt am

    Preiswerte Elektroautos? Wo?Service Händler Netz?Wo?

    Und wer in 2025 noch ein 3Gang Automatik Getriebe bei Neuwagen wie beim MG3 anbietet, der kann gleich das Fahrzeug ins Museum stellen.

    Antworten
    1. Peter 🍀
      sagt am zu Calypso ⇡

      Der MG4 sowie MG5 waren im Vergleich durchaus preiswert. Das Händlernetz läuft über die VAG, daher riesig. Die Deutschen waren mal für neue Ideen bekannt, nun erlebe ich den Großteil als Jammerdeutschen.

      Antworten
      1. Calypso 🪴
        sagt am zu Peter ⇡

        Nööö Realist. Besser als Überheblichkeit der Chinesen, die auf die Nase fallen.

        Antworten
        1. Robärt-Müffelt-Nach-FDP 🏅
          sagt am zu Calypso ⇡

          Och, niedlich. Realist also =) Deswegen läuft es bestimmt auch so richtig gut bei den doitschen Autoherstellern.

          Antworten
        2. Peter 🍀
          sagt am zu Calypso ⇡

          Man merkt, dass hinter deinen Aussagen einfach Unwissenheit herrscht.

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / MG 2.0 kommt: China-Marke will Europa elektrisch erobern
Weitere Neuigkeiten
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition Artstyle
Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2: Retail-Version von Kunden bevorzugt
in Gaming
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: MediaMarkt verkauft es für 879 Euro über eBay
in News