MG plant neuen Elektro-SUV: Dieses Elektroauto könnten spannend werden

SAIC hat bereits bewiesen, dass man in Europa angreifen möchte und den MG4 zu teilweise sehr attraktiven Preisen auf den Markt geworfen. Jetzt folgt ein neuer und kompakter SUV, den man in ein paar Tagen auf der Automesse in China zeigen wird.

Der MG Cyber X ist das zweite Modell der „Cyber-Marke“, die sich vor allem auch an jüngere Kunden richtet. SAIC nutzt hier die ganz neue E3-Plattform, die komplett für Elektroautos optimiert wurde, und eine neue Version des Zebra-Betriebssystems.

Neue Hardware unter der Haube (Horizon Robotics J6-Plattform) für pilotiertes Fahren ist ebenfalls mit von der Partie. Die ersten Teaserbilder wurden auch schon in China veröffentlicht, diese zeigen uns ein durchaus kantiges Design von MG.

Bisher ist noch unklar, ob der Cyber X nach Deutschland kommt, aber der Coupé (Cyberster) wird auch bei uns verkauft. Ein SUV wäre da sogar deutlich sinnvoller, der Cyber X könnte also in ein paar Monaten ein spannendes Elektroauto werden.

