Konkurrenz für den VW ID.3: MG4 kommt zu uns

Vor ein paar Tagen haben wir euch den MG4 gezeigt, denn MG Motors hat das kompakte Elektroauto bereits in China vorgestellt. Es ist das erste Modell, welches die neue MSP-Plattform nutzt und in Europa angeboten wird – ab Q4 geht es los.

MG4 kommt noch 2022 nach Europa

Der MG4 Electric wird also noch in diesem Jahr in Europa verfügbar sein und ich gehe stark davon aus, dass das auch auf Deutschland zutrifft. Einen Preis und ein konkretes Datum haben wir noch nicht, man befindet sich in der letzten Testphase.

Den MG4 kann man entweder mit 51 kWh oder 64 kWh kaufen, die große Version wird mit einer WLTP-Reichweite von 450 km angeben. Wir sprechen hier über ein 4,28 Meter langes, 1,8 Meter breites und 1,5 Meter hohes Elektroauto beim MG4.

Die Version mit dem kleinen Akku kommt 350 km weit und besitzt 125 kW (170 PS) und die größere Version kommt auf 150 kW (204 PS). 450 km Reichweite mit 200 PS? Das entspricht ziemlich genau dem mittleren (Pro-)Modell des VW ID.3.

Der MG4 regelt übrigens auch bei 160 km/h ab und es handelt sich um die 400-Volt-Technologie, laut MG Motors wäre bei der Plattform aber auch der Schritt zu einer 800-Volt-Technologie möglich. Man findet den Elektromotor am Heck, bisher ist aber noch unklar, ob der MG4 auch als Dual-Motor-Version kommen wird.

Der VW ID.3 GTX wurde ja bereits offiziell bestätigt.

Am Ende wird MG Motors aber sicher über den Preis angreifen und da bin ich doch sehr gespannt, wie sehr man Volkswagen unter Druck setzen möchte. Der MG4 ist aber auf meiner Liste, den will ich definitiv mal im Alltag fahren und hier testen.

