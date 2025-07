Microsoft Surface: April Firmware-Update für zahlreiche Modelle veröffentlicht

Auch im April hat sich Microsoft zum Ziel gesetzt, seine Surface-Modelle mit neuen Firmware-Updates zu versorgen, die sich nicht nur auf die Sicherheit konzentrieren und Sicherheitslücken schließen, sondern auch einige Bugfixes mitbringen.

Insbesondere Besitzer eines Surface Laptop 4, Surface Laptop 6 sowie der Einstiegsmodelle Surface Laptop Go 2 und Laptop Go 3 profitieren von den zahlreichen Verbesserungen, die das Unternehmen in die neuen Updates integriert hat. Auch einige Modelle speziell für Geschäftskunden haben mit dem April Firmware-Update Verbesserungen und Fehlerbehebungen erhalten.

Für die einzelnen Modelle lauten die entsprechenden Release Notes wie folgt:

Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen.

