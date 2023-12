Microsoft Surface: Erste Modelle erhalten das Dezember Firmware-Update

Nicht nur Apple mit der Veröffentlichung von iOS/iPadOS 17.2 und macOS Sonoma 14.2, sondern auch der globale Hardware- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft mit Hauptsitz in Redmond will das Ende des Jahres nutzen, um seine Hardware mit neuer Software auszustatten. So werden ab sofort einige Modelle der Surface-Reihe mit dem Firmware-Update für den Monat Dezember ausgestattet.

Mit dem Firmware-Update im Dezember werden nicht nur verschiedene Treiber auf den neuesten Stand gebracht, sondern auch sicherheitsrelevante Anpassungen vorgenommen.

Besitzer von Surface Go 2, Surface Laptop 4 und Surface Laptop 5 können sich über eine optimierte Stifteingabe freuen. Die Zuverlässigkeit der drahtlosen Verbindungen via Bluetooth und Wi-Fi wurde ebenfalls verbessert. Auch beim Surface Pro 7+ ist der Umfang des Firmware-Updates recht umfangreich ausgefallen.

Für die einzelnen Modelle lauten die entsprechenden Release Notes wie folgt:

Wer noch nicht über die Windows-interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen.

