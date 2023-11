Microsoft Surface Pro 9: Umfangreiches November Firmware-Update veröffentlicht

Erst vor wenigen Tagen hat Microsoft offiziell mit dem Rollout des November Firmware-Updates für seine Surface-Modelle begonnen. Der Surface Laptop 5 hat den Anfang gemacht, mit dem Surface Pro 9 folgt nun das nächste Modell.

Allerdings bezieht sich das jetzt veröffentlichte Update nur auf die Modelle mit dem verbauten Intel-Prozessor, das Surface Pro 9 5G mit Microsoft SQ3-Prozessor muss noch warten und erhielt zuletzt im September eine Firmware-Aktualisierung.

Dass das Update nicht nur neuere Treiber bringt, sondern auch einige Fehlerbehebungen enthält, wird beim Lesen der Release Notes deutlich. So wurde zum Beispiel die Stabilität beim Anschluss eines externen Bildschirms und die Drehung des Bildschirms verbessert. Außerdem funktioniert das Zusammenspiel mit den Surface Docks jetzt besser.

November 2023 updates

The following update is available for Surface Pro with Intel processor devices running Windows 10 November 2021 Update, Version 21H2, or greater.

Improvements and fixes: