Microsoft veröffentlicht August Firmware-Update für das Surface Pro X

Bei Microsoft ist ARM derzeit in aller Munde: Mit der Veröffentlichung der beiden ARM-basierten Prozessoren Surface Pro 11 und Surface Laptop 7 hat Windows eine neue Ära eingeläutet. Surface-Modelle mit ARM-Prozessoren gab es aber schon viel früher; nämlich die drei Generationen des Surface Pro X. Für diese Modelle hat das Unternehmen nun das August Firmware-Update veröffentlicht.

Surface August-Update: Enthalten sind folgende Verbesserungen

Das als August-Update bezeichnete Firmware-Update wird ab sofort auf breiter Basis ausgerollt. Es bringt eine Reihe von Treibern auf den neuesten Stand und führt wichtige Sicherheitsanpassungen wie die Schließung von Sicherheitslücken durch.

Zudem wurden die gesetzlichen Anforderungen an die Datenerfassung angepasst. Ab sofort wird auch das neue Surface Pro Flex Keyboard, das Microsoft mit der Einführung des Surface Pro 11 und des Surface Laptop 7 offiziell vorgestellt hat, von allen Modellen unterstützt. Wie gewohnt stehen auf der Support-Website die detaillierten Release Notes (SQ1 & SQ2 und WiFi-Variante) zur Verfügung:

August 2024 updates – The following update is available for Surface Pro X (SQ1)(SQ2)(WiFi) devices running Windows 10 October 2022 Update, Version 22H2, or greater. Improvements and fixes: Enables a seamless experience of using the new Pro Flex Keyboard with Slim Pen with the latest Surface Pro devices.

Addresses data collection regulatory requirements and updates the consent experience for data transmission.

Das Surface Pro Flex Keyboard funktioniert als kabellose Tastatur, egal ob es angeschlossen ist oder nicht, die alten TypeCover mussten immer am Surface Pro angedockt sein, um zu funktionieren. Microsoft verlangt dafür stolze 409,99 Euro, bei Amazon ist es schon länger für 299,99 Euro im Sortiment.

