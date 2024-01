Mikromobilität: TIER und Dott fusionieren

Die Unternehmen TIER Mobility und Dott haben in dieser Woche eine vorläufige Vereinbarung über ihre Fusion bekannt gegeben.

Das neue Joint Venture soll unter den Marken TIER und Dott agieren und sich darauf konzentrieren, Nutzern und Städten einen „sicheren und zuverlässigen“ Service zu bieten. Die Transaktion, die von Investoren wie Mubadala Capital und Sofina unterstützt wird, steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung verschiedener Bedingungen und soll voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach der Ankündigung abgeschlossen sein.

Das kombinierte Unternehmen wird einen Umsatz von 250 Millionen Euro erwirtschaften und jährlich mehr als 125 Millionen Fahrten in über 20 Ländern anbieten. Mit Niederlassungen in den wichtigsten Städten der Welt will das Unternehmen profitabel arbeiten und die Verkehrswende vorantreiben. Der Hauptsitz wird in Berlin sein, die Geschäftsführung besteht aus Lawrence Leuschner, Henri Moissinac, Maxim Romain und Alex Gayer.

Das neue Team ist sich einig in seinem Ziel, in jeder Stadt einen verantwortungsvollen Betrieb zu führen:

Für die Nutzer:innen: Bereitstellung eines zuverlässigen Dienstes, den die Bürger für ihr tägliches Leben schätzen

Für die Städte : Unterstützung der städtischen Ziele für einen nachhaltigen Verkehr, mit respektvoller Integration in den öffentlichen Raum

: Unterstützung der städtischen Ziele für einen nachhaltigen Verkehr, mit respektvoller Integration in den öffentlichen Raum Für die Umwelt: Angebot eines umweltfreundlichen Dienstes mit geringen Emissionen und einem ambitionierten Lebenszyklusansatz

