Mission Impossible: Kommt das Ende der Filme?

Mission Impossible 8 kommt 2025 in die Kinos und Paramount ist sehr optimistisch, wenn es um den neuen Film der Reihe geht. Der Film soll im Frühjahr in Cannes auf dem Filmfestival gezeigt werden, wo Mainstream-Projekte nicht so beliebt sind.

Ein Insider hat dem Hollywood Reporter verraten, dass der neue Mission Impossible aber sehr gut sei, auch wenn es noch Streitigkeiten bei der Vermarktung gibt. Nicht Cannes ist das Problem, sondern die Art, wie Paramount das angehen möchte.

Mission Impossible: Das Ende der Filme?

Das Filmstudio möchte Mission Impossible 8 als „Finale“ der Reihe positionieren und so zusätzlich die Zuschauer in die Kinos locken. Tom Cruise sei aber dagegen, so die Quelle, denn er hat mit Ethan Hunt noch nicht abgeschlossen. Letztes Jahr hat er sogar betont, dass er die M:I-Reihe bis spät in seine 80er fortführen möchte.

Während der Hauptdarsteller also über weitere 20+ Jahre nachdenkt, so scheint Paramount andere Pläne zu haben. Wobei man diese lukrative Marke sicher nicht einstellen wird, aber vielleicht wäre es langsam Zeit für einen „Personalwechsel“.