Mission Impossible: Kommt das Ende der Filme?
Mission Impossible 8 kommt 2025 in die Kinos und Paramount ist sehr optimistisch, wenn es um den neuen Film der Reihe geht. Der Film soll im Frühjahr in Cannes auf dem Filmfestival gezeigt werden, wo Mainstream-Projekte nicht so beliebt sind.
Ein Insider hat dem Hollywood Reporter verraten, dass der neue Mission Impossible aber sehr gut sei, auch wenn es noch Streitigkeiten bei der Vermarktung gibt. Nicht Cannes ist das Problem, sondern die Art, wie Paramount das angehen möchte.
Mission Impossible: Das Ende der Filme?
Das Filmstudio möchte Mission Impossible 8 als „Finale“ der Reihe positionieren und so zusätzlich die Zuschauer in die Kinos locken. Tom Cruise sei aber dagegen, so die Quelle, denn er hat mit Ethan Hunt noch nicht abgeschlossen. Letztes Jahr hat er sogar betont, dass er die M:I-Reihe bis spät in seine 80er fortführen möchte.
Während der Hauptdarsteller also über weitere 20+ Jahre nachdenkt, so scheint Paramount andere Pläne zu haben. Wobei man diese lukrative Marke sicher nicht einstellen wird, aber vielleicht wäre es langsam Zeit für einen „Personalwechsel“.
Mission Impossible wird also das nächste Saw, Star Wars und Fast and the Furious ;D
naja Rambo wird ja auch von nem 70 Jàhrigem gespielt. oder jz Tulsa King
M:I wird nach meinem Empfinden mit jedem Teil besser, was man von deinen anderen Beispielen nicht behaupten kann. Tom Cruise versteht es zur Zeit wie kein anderer klassische Actionfilme zu produzieren inkl. Stunts und ohne den ganzen CGI Mist.
Da kann ich nur zustimmen. Sehr gute Unterhaltung und perfekt fürs Kino. Handwerklich dem heutigen Einheitsbrei und CGI-Mist oft deutlich voraus. Ich persönlich würde Cruise gerne noch ein paar Jahre bei der Arbeit zusehen!
ja meine mich auch zu erinnern dass er seine Stunts auch selbst dreht(was einerseits klasse ist aber auf der anderen auch fahrlässig)
ohne CGI ist immer gut. das wusste ich nicht und rechne ich hoch an. der letzte von mir gesehene war glaube der 5er.
Auch wenn ich die letzten Filme nicht gesehen habe, finde ich die Idee dahinter, mit dem Hauptprotagonisten zu altern, echt verlockend. Quasi eine Filmreihe vom Agentenstart zur Agentenrente, oder so in der Art. Hätte doch was, oder etwa nicht? 🤔
Natürlich vorausgesetzt, die Story wird nicht zu hanebüchen. 😅
Das ist die Frage, ich kenne auch nur die ersten drei Filme. Bei Actionfilmen finde ich es aber oft seltsam, wenn der Hauptcharakter dann wirklich zu alt ist, da gefällt mir das Konzept der Bond-Reihe besser.
Tom Cruise ist jedoch noch weit von Harrison Ford entfernt, der im letzten Indy Film älter war als Papa Sean Connery im dritten Teil. Und Connery hat damals enen entsprechend nicht agilen alten Mann gespielt, weswegen man das Ford bei Indy auch nicht abnehmen konnte.
Tom Cruise ist zugegeben nicht der Jüngste aber er ist immer noch fitter als ein Großteil der jüngeren Kollegen und scheint noch dazu ein richtiger Action-Junkie zu sein, der Stunds macht, wo viele 20-Jährige nur mit blassem Gesicht schauen würden.
Einzig sein Gesicht ist inzwischen ein wenig sehr verunstaltet.