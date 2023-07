mobile.de-Automarkt: App bekommt Filteroptionen für Elektroautos

Wer auf der Suche nach einem Elektroauto ist, für den wird die App des mobile.de-Automarkts wieder ein Stück besser.

Der mobile.de-Automarkt ist eine Online-Plattform, auf der private und gewerbliche Anbieter ihre Gebraucht- und Neuwagen anbieten können. Es ist eine der größten und bekanntesten Plattformen für den An- und Verkauf von Fahrzeugen in Deutschland. Auf mobile.de finden Nutzer eine recht große Auswahl an verschiedenen Fahrzeugtypen, Marken und Modellen.

Kaufinteressenten können dort gezielt nach Fahrzeugen suchen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Die Suche lässt sich nach Kriterien wie Marke, Modell, Preis, Kilometerstand, Baujahr und vielem mehr filtern. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Informationen zu den Fahrzeugen wie Bilder, Beschreibungen und Kontaktdaten des Verkäufers.

Ab sofort verteilt man ein App-Update, was beim Kauf eines Elektroautos sehr hilfreich sein kann. Das heutige Update bringt nämlich neue Filteroptionen für E-Autos mit. Als Filter gibt es jetzt z. B. Reichweite, Ladedauer, Batteriekapazität oder auch die Dauer des Schnellladens. Noch sind die Stufen hinter den Optionen recht grob, aber dennoch sind die Filter hilfreich.

Es wurden auch einige Fehler mit der neuen Version behoben. Das Update für iOS wird ab sofort verteilt, die Android-Ausgabe dürfte in Kürze folgen.

apps.apple.com

play.google.com

