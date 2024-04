Monopoly kommt als Film in die Kinos

Was Mattel kann, das können wir auch, dachte sich Hasbro, und bringt einen Film zu Monopoly in die Kinos. Und weil Margot Robbie und ihre Produktionsfirma so erfolgreich mit Barbie waren, wird sie auch die Produzentin für Monopoly sein.

Details zum Film gibt es noch keine, aber Lionsgate rechnet mit einem sehr großen Erfolg, denn die Marke kennt jeder und Monopoly hat sich seit 1935 über eine halbe Milliarde Mal verkauft. Klassische Spielemarken für Filme sind im Trend, auch bei Mattel will man nach Barbie nicht aufhören und weitere Marken als Film realisieren.

Bei Barbie konnte ich mir das noch als unterhaltsamen Film vorstellen und ganz so schlecht hat man das meiner Meinung nach auch nicht umgesetzt, doch hier bin ich ein bisschen skeptischer. Ist das langatmige Brettspiel als Film für das Kino geeignet?

Falls man sich an das Original hält, dann wird das ein extrem langer Film mit über 5 Stunden, bei dem man das Kino verlässt, bevor man den Film wirklich beendet hat.

