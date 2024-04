Superman: Neues Logo für eine „neue und mutige DC-Ära“

Warner möchte das, was Disney bereits mit dem Marvel Cinematic Universe hat, ein extrem erfolgreiches und vor allem (und das ist der wichtige Part) lukratives Comic-Universum für Filme. Diesen Plan wird man mit dem DC Universe ab 2025 angehen.

Superman leitet eine neue DC-Ära ein

James Gunn, der bereits Erfahrung bei den Marvel Studios gesammelt hat, leitet diesen Neustart für die Serien und Filme rund um DC. Im Rahmen der CinemaCon hat man jetzt verraten, dass es eine „neue und mutige DC-Ära“ ab 2025 gibt.

Den Anfang macht hier „Superman: Legacy“ als erster Film, es sind aber weitere Filme und auch Serien (bei HBO) geplant. Passend zum Neustart hat man der Ikone ein neues Logo spendiert, Superman wird übrigens von David Corenswet gespielt.

Ich bin auf diesen Neustart bei DC und das neue DC Universe gespannt, Superman kommt übrigens am 11. Juli 2025 in die Kinos. Details zum Film selbst haben wir bisher allerdings noch nicht, mit einem Trailer rechne ich auch erst nächstes Jahr.

Es wird nicht leicht für James Gunn

Schaut man sich die erfolgreichsten Filme aller Zeiten an, dann sind mittlerweile 9 Filme in den Top 50 von den Marvel Studios, in den Top 10 findet man sogar derzeit 4 Filme. Bei DC haben das nur einmal Aquaman und Batman geschafft, mehr nicht.

Apropos, der aktuelle Batman (Robert Pattinson) wird nicht Teil des DC Universe sein, bei Jason Momoa (Aquaman) ist die Zukunft noch nicht bekannt. Es wird also ein bisschen Verwirrung in der Übergangsphase geben, was ich nicht optimal finde.

2025 kommt der neue Superman in die Kinos und wird vielleicht Fans abholen, die dann 2026 in den neuen Batman gehen und feststellen, dass die Filme gar nichts miteinander zu tun haben, obwohl die Helden schon gemeinsam in Filmen auftauchten.

Falls Warner also mit einem DC Universe erfolgreich sein möchte, dann sollte man sich noch eine Sache von Disney abschauen (das galt jedenfalls vor dem Start von Disney+ nachdem es verwirrend wurde): Klarheit. Kevin Feige startete mit einem sehr klaren Plan für 10 Jahre und alle Marvel-Fans wussten genau, was Sache ist.

Sollte also zum Beispiel ein Batman im DC Universe dazustoßen, und alles andere würde mich wundern, da es einer der beliebtesten Helden von DC ist, dann haben wir auf absehbare Zeit zwei Batmans im Kino. Wie gesagt, alles nicht ganz optimal.

