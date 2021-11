Moto OS statt Wear OS: Neue Moto Watch 100 ist offiziell

Es hat sich bereits angedeutet, dass wir nach der Neuauflage der Moto 360 eine weitere Moto Watch bekommen werden und auch der Zusatz „100“ war seit einigen Tagen bekannt. Die Smartwatch ist offiziell, es gibt aber schlechte Nachrichten.

Kommt mit Moto OS statt Wear OS

Während man bei der ersten Neuauflage noch auf Wear OS von Google gesetzt hat, so gibt es jetzt ein eigenes OS, welches sich Moto OS nennt. Das sorgt dann für eine bessere Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen, ist aber eben nicht mehr smart.

-->

Die neue Moto Watch 100 richtet sich an Einsteiger, denn mit einer UVP von 99,99 Dollar ist sie preislich sehr attraktiv. Details für Deutschland haben wir bisher noch keine, in den USA (und Kanada) wird der Verkauf noch im Dezember starten.

Eckdaten? Es gibt die üblichen Sensoren wie Pulsmesser und einen SpO2-Sensor, GPS fehlt jedoch. Da sich dieses Modell sehr stark auf sportliche Nutzer fokussiert, ist das vielleicht ein Fehler, da das viele Watch-Modelle dieser Art bereits bieten.

Ich sag es mal so: Die Welt hat nicht unbedingt auf ein weiteres Smartwatch-OS gewartet, was im Prinzip ein OS für Fitness Tracker in Uhren-Optik ist, da dieses OS nicht wirklich smart ist (die Uhr hat keine Apps, kann nicht online gehen, etc.).

Doch die Lage mit Wear OS ist kompliziert und Google dürfte mit dem Samsung-Deal einige verärgert haben. Da muss man sich nicht wundern, dass die anderen Anbieter lieber ein eigenes OS entwickeln, welches sie etwas unabhängiger macht.

Mehr Details zur neuen Moto Watch gibt es auf der US-Seite.

Facebook und die Smartwatch mit Notch und Kamera Facebook gab vor ein paar Tagen bekannt, dass der Mutterkonzern nun Meta heißt und man ein „Metaverse“ aufbauen möchte, was Dienste und Hardware verknüpft. Dazu gehören auch Produkte, die Facebook Meta bisher noch nicht gezeigt hat. Eine Smartwatch von Facebook…6. November 2021 JETZT LESEN →

-->