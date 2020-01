N26 erreicht 5 Millionen Kunden

Die Bank N26 hat fast genau fünf Jahre nach ihrem Start über 5 Millionen Kunden. Damit beschleunigt man das Wachstum rasant.

Im Jahr 2019 hat sich demnach die weltweite Kundenzahl mehr als verdoppelt und damit konnte N26 in diesem Jahr mehr Neukunden begrüßen, als in allen vorangegangenen Jahren zusammengenommen. Leider teilt die Bank nicht mit, wie viele Kunden davon aktive Nutzer sind und wie viele das kostenpflichtige Premium-Konto nutzen.

Im vergangenen Jahr startete das Unternehmen in den USA, eröffnete einen neuen Technologiestandort in Wien, führte sein neues Premium-Produkt N26 You ein und startete die Shared Spaces. 2020 begann bei N26 mit einem Redesign der Navigation innerhalb der Banking-App.

N26 hat aktuell etwa 1.500 Mitarbeiter aus 80 verschiedenen Nationen, die an insgesamt fünf Standorten weltweit tätig sind. Die Bank bietet verschiedene Kontomodelle an, wobei bereits das kostenfreie Konto mehrere Komfortfunktionen und eine kostenfreie Mastercard bietet.

