Samsung integriert N26 in Wallet-App

Samsung hat eine offizielle Kooperation mit der Berliner Direktbank N26 bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird N26 als neuer Mobile-Partner in die Samsung Wallet integriert.

Dadurch können Samsung-Nutzer mit Galaxy-Smartphones ihre N26-Bankkarte künftig digital hinterlegen und kontaktlos bezahlen, ohne eine physische Karte verwenden zu müssen.

Zum Start der Zusammenarbeit bietet N26 ein zeitlich befristetes Angebot: Wer zwischen dem 22. Mai und dem 19. Juni 2025 ein neues Konto eröffnet und die N26-Karte in der Samsung Wallet hinterlegt, erhält sechs Monate lang kostenfreien Zugang zum Premiumkonto N26 Metal. Nach Ablauf der Frist kann entweder zum kostenlosen Standardkonto gewechselt oder das Premiumkonto kostenpflichtig weitergeführt werden.

Aktion für N26-Neukunden – Gewinnspiel für Bestandskunden

Auch bestehende Kunden von N26 können teilnehmen: Wenn sie ihre N26-Karte innerhalb des genannten Zeitraums in der Samsung Wallet aktivieren, nehmen sie automatisch an einem Gewinnspiel teil. Unter diesen Nutzern verlost N26 einmalig 25.000 Euro.

Samsung ergänzt die Wallet-App kontinuierlich durch neue Funktionen und Kooperationen. Neben Zahlungsfunktionen lassen sich bereits heute digitale Autoschlüssel, Flugtickets und Gutscheine integrieren. Die Anmeldung kann per biometrischer Authentifizierung erfolgen. Zukünftige Erweiterungen sollen die App weiter ausbauen und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten im Alltag schaffen, so das Unternehmen.

