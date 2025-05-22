Fintech

Samsung integriert N26 in Wallet-App

Autor-Bild
Von
|
Samsung N26

Samsung hat eine offizielle Kooperation mit der Berliner Direktbank N26 bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird N26 als neuer Mobile-Partner in die Samsung Wallet integriert.

Dadurch können Samsung-Nutzer mit Galaxy-Smartphones ihre N26-Bankkarte künftig digital hinterlegen und kontaktlos bezahlen, ohne eine physische Karte verwenden zu müssen.

Zum Start der Zusammenarbeit bietet N26 ein zeitlich befristetes Angebot: Wer zwischen dem 22. Mai und dem 19. Juni 2025 ein neues Konto eröffnet und die N26-Karte in der Samsung Wallet hinterlegt, erhält sechs Monate lang kostenfreien Zugang zum Premiumkonto N26 Metal. Nach Ablauf der Frist kann entweder zum kostenlosen Standardkonto gewechselt oder das Premiumkonto kostenpflichtig weitergeführt werden.

Aktion für N26-Neukunden – Gewinnspiel für Bestandskunden

Auch bestehende Kunden von N26 können teilnehmen: Wenn sie ihre N26-Karte innerhalb des genannten Zeitraums in der Samsung Wallet aktivieren, nehmen sie automatisch an einem Gewinnspiel teil. Unter diesen Nutzern verlost N26 einmalig 25.000 Euro.

Samsung ergänzt die Wallet-App kontinuierlich durch neue Funktionen und Kooperationen. Neben Zahlungsfunktionen lassen sich bereits heute digitale Autoschlüssel, Flugtickets und Gutscheine integrieren. Die Anmeldung kann per biometrischer Authentifizierung erfolgen. Zukünftige Erweiterungen sollen die App weiter ausbauen und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten im Alltag schaffen, so das Unternehmen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Fintech / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität