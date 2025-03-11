Fintech

N26 Bank senkt erneut die Zinsen

Autor-Bild
Von
|
N26 Tagesgeldkonto Pressemappe Tab Finanzen

Aufgrund der Zinsänderungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Bank N26 beschlossen, die Zinssätze für ihre Tagesgeldkonten abermals zu senken.

Ab dem 12. März 2025 werden die Zinssätze der N26 Tagesgeldkonten angepasst. N26 Metal Kunden erhalten künftig einen Zinssatz von 2,0 % p. a., während N26 You Nutzer 0,80 % p. a. und N26 Smart- und Standard-Nutzer nur noch 0,50 % p. a. bekommen.

Wer seine Mitgliedschaft vor dem 12. März 2025 ändert, bekommt sofort den neuen Zinssatz verpasst. Generell fallen die Zinssenkungen für N26-Free-Kunden erneut stärker aus als bei der Konkurrenz.

Zum N26 Tagesgeld →

N26 Tagesgeldkonto Pressemappe Übersicht

Einlagen bei N26, einschließlich des Tagesgeldkontos, sind durch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Kunden geschützt. Inhabern von N26 Business-Konten steht das N26 Tagesgeldkonto weiterhin nicht zur Verfügung.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / N26 Bank senkt erneut die Zinsen
Weitere Neuigkeiten
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität