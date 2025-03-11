N26 Bank senkt erneut die Zinsen

Aufgrund der Zinsänderungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Bank N26 beschlossen, die Zinssätze für ihre Tagesgeldkonten abermals zu senken.

Ab dem 12. März 2025 werden die Zinssätze der N26 Tagesgeldkonten angepasst. N26 Metal Kunden erhalten künftig einen Zinssatz von 2,0 % p. a., während N26 You Nutzer 0,80 % p. a. und N26 Smart- und Standard-Nutzer nur noch 0,50 % p. a. bekommen.

Wer seine Mitgliedschaft vor dem 12. März 2025 ändert, bekommt sofort den neuen Zinssatz verpasst. Generell fallen die Zinssenkungen für N26-Free-Kunden erneut stärker aus als bei der Konkurrenz.

Einlagen bei N26, einschließlich des Tagesgeldkontos, sind durch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Kunden geschützt. Inhabern von N26 Business-Konten steht das N26 Tagesgeldkonto weiterhin nicht zur Verfügung.

