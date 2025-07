N26 Bank bestätigt eigenes Mobilfunkangebot

Die digitale Bank N26 will ab Mai 2025 Mobilfunkverträge anbieten. Ziel sei es, das Dienstleistungsangebot über das Bankgeschäft hinaus zu erweitern.

Das neue Telekommunikationsangebot soll über das Netz „eines der beiden größten deutschen Mobilfunkanbieter“ laufen. Laut eines Bloomberg-Interviews mit CEO Valentin Stalf richtet sich das Projekt unter anderem an Kunden in Deutschland, wo die Mobilfunkpreise im europäischen Vergleich als besonders hoch gelten. Mit dem Einstieg in den Mobilfunkmarkt folgt N26 dem Beispiel des Konkurrenten Revolut, der diesen Schritt bereits 2024 vollzogen hat.

Das Unternehmen will mit diesem Schritt neue Märkte erschließen, darunter Rumänien und weitere osteuropäische Länder. N26 hatte Ende 2024 rund fünf Millionen Kunden, deutlich weniger als Revolut mit mehr als 52 Millionen. Ein Börsengang ist laut Stalf frühestens in zwei Jahren geplant und soll erst erfolgen, wenn der Umsatz auf eine Milliarde Euro gestiegen ist. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen erstmals einen operativen Gewinn oder zumindest das Erreichen der Gewinnschwelle.

Mit dem neuen Mobilfunkangebot tritt N26 in Konkurrenz zu bestehenden Anbietern wie Freenet, Aldi und Tchibo, die in Deutschland ebenfalls elektronische SIM-Karten (eSIM) anbieten. Das Unternehmen setzt auf digitale Vertriebskanäle und will vom Trend weg von der Filiale hin zum Online-Service profitieren. Die Preisgestaltung soll offenbar günstiger sein als die bisherigen Angebote auf dem deutschen Markt. Die Details bleiben nun abzuwarten. Wir werden selbstverständlich darüber berichten.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich zu nutzen.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->