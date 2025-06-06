Fintech

N26 Bank verkündet Tagesgeld-Zinssenkung

N26 Tagesgeldkonto

Aufgrund der Zinsanpassungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat die N26 Bank beschlossen, die Zinssätze für ihre Tagesgeldkonten abermals zu senken.

Ab dem 11. Juni 2025 werden die Zinssätze der N26 Tagesgeldkonten demnach angepasst. N26 Metal Kunden erhalten künftig einen Zinssatz von 1,50 % p. a., während N26 Go Nutzer 0,55 % p. a. und N26 Smart- und Standard-Nutzer nur noch 0,25 % p. a. bekommen.

Wer seine Mitgliedschaft vor dem 11. Juni 2025 ändert, bekommt sofort den neuen Zinssatz verpasst. Grundsätzlich fallen die Zinssenkungen für N26-Kunden erneut marktüblich aus, aber etwas stärker als bei der Konkurrenz.

N26 Tagesgeldkonto

Einlagen bei N26, einschließlich des Tagesgeldkontos, sind durch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 € pro Kunden geschützt. Inhabern von N26 Business-Konten steht das N26 Tagesgeldkonto weiterhin nicht zur Verfügung.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

