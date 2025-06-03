Neues Premium-Kontomodell: das ist N26 Go

Die Digitalbank N26 hat mit „N26 Go“ ein neues Premium-Kontomodell vorgestellt, das das bisherige „N26 You“ ersetzt.

Das Angebot richtet sich vor allem an Personen, die viel reisen, und umfasst gebührenfreies Bezahlen weltweit sowie kostenlose Bargeldabhebungen im Ausland. Bestandteil des Pakets ist eine Reiseversicherung, die verschiedene Eventualitäten wie Gepäckverlust oder Reiseunterbrechungen abdeckt. Darüber hinaus können bis zu zehn virtuelle Unterkonten („Spaces“) erstellt werden, die sich individuell anpassen lassen und sich für gemeinschaftliche Ausgaben eignen.

Anlässlich der Einführung von „N26 Go“ bietet die Bank zudem Zugang zu über 1.300 Flughafenlounges weltweit. Kunden können diesen Zugang direkt über die App buchen. Die Preise variieren je nach Kontomodell: N26-Go-Kunden zahlen 15 Euro für den ersten Besuch, N26-Metal-Kunden hingegen nichts. Danach wird jeweils ein reduzierter Preis von 30 Euro fällig. Kunden anderer Kontomodelle zahlen 33 Euro pro Besuch.

Zusätzliche Services und Preisstruktur von N26

Neben den Lounge-Zugängen erweitert N26 sein Angebot um rabattierte Leistungen von Partnerunternehmen aus der Reisebranche, darunter Flixbus, Easyjet, Avis oder Omio. Diese Kooperationen sollen Reisende dazu animieren, das neue Kontomodell zu nutzen. Die Umstellung von bestehenden N26-You-Konten auf das neue Modell erfolgt automatisch.

N26 Go kostet 9,90 Euro pro Monat. Neukunden, die ihr Konto bis zum 15. Juni 2025 eröffnen und in den ersten 30 Tagen mindestens 750 Euro für Reiseaktivitäten mit der N26-Karte ausgeben, erhalten einen Cashback-Bonus von 100 Euro.

